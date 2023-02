La fille de Serena Williams porte le look du gala du Met 2021 de maman : photos – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image : Evan Agostini/Invision/AP/Ella Ling/Shutterstock

Ancienne star du tennis Serena Williams, 41 ans, vit déjà un mois de février passionnant et le mois ne fait que commencer ! Non seulement la championne du Grand Chelem a joué dans une nouvelle publicité du Superbowl le 1er février, mais elle a également partagé quelques photos de sa fille, Alexis, 5 ans, portant le look du Met Gala 2021 de sa maman ! “Telle maman telle fille. @olympiaohanian Met Gala ensuite ?”, Serena a légendé le message. Alexis avait l’air majestueux dans le manteau à plumes multicolores de sa mère, qui a noyé le petit bambin en raison de sa taille. Bien que la fillette de cinq ans soit enveloppée dans le manteau, son adorable chignon supérieur pouvait être vu alors qu’elle tournait la tête et lançait à sa mère son regard le plus féroce.

Peu de temps après que la mère d’un enfant a partagé le message, nombre de ses 16,1 millions de followers et d’amis ont inondé la section des commentaires de leurs réactions. Même le mari de Serena, Alexis Ohanian, 39 ans, n’a pas pu s’empêcher de commenter : “Ce gamin !!!” Les fans de la beauté brune se sont assurés de souligner à quel point la mini-moi de Serena était à la mode. “Quel enfant stylé”, a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté: “Work it girl a l’air fabuleuse.” Enfin, l’un des followers de l’ancienne athlète a plaisanté en disant qu’Alexis aurait peut-être mieux porté l’ensemble que sa mère ! “Pas qu’elle le porte mieux alors [sic] maman », ont-ils écrit.

L’adorable article sur la mode intervient au milieu de la sortie de la publicité complète du Superbowl pour Michelob ULTRA, dans laquelle Serena joue aux côtés d’autres athlètes célèbres. « Après avoir pris sa retraite, il est temps d’aller jouer au golf. J’apporte un nouveau type de swing à @michelobultra #SuperBowlLVII commercial #ULTRAClub », a-t-elle légendé le clip via Instagram. Aux côtés de l’ancien joueur de tennis, les stars du commerce Succession Brian Coxjoueur de foot célèbre Alex Morganboxeur Canelo Álvarezet ancien quart-arrière devenu commentateur Tony Romo.

De nombreux fans de Serena ont commenté la publicité via ses commentaires Instagram pour jaillir de sa vedette dans la publicité. “Vous excellerez au golf comme vous l’avez fait au tennis… devenez champion !”, a noté un fan à propos des talents de golfeur de la starlette montrés dans le clip. Pendant ce temps, quelques-uns de ses fans ont souligné son utilisation du mot “retraite”, étant donné qu’elle a dit qu’elle n’aimait pas ce mot dans une précédente interview avec Vogue en août 2022. « Je pensais que vous aviez dit que vous n’aimiez pas utiliser le mot « retraite » ? Quelques heures après Tom Brady dit qu’il prend sa retraite… », a écrit un autre utilisateur, tandis qu’un autre a convenu : « Je pensais que vous aviez dit évolué ! Qu’est-ce que c’est que ce bordel de “retraite” ? !!! »

En plus de son travail dans la dernière publicité, Serena est apparue sur Matins CBS avec Gayle King, 68 ans, pour discuter de ce à quoi ressemble sa vie après le tennis. “J’ai littéralement donné toute ma vie au tennis et il est temps pour moi de donner ma vie à autre chose”, a-t-elle déclaré à l’hôte le 1er février. Six mois après avoir annoncé qu’elle quittait le monde du tennis, Serena a déclaré qu’elle regarde le terrain avec « soulagement ». Elle a dit à Gayle alors qu’elle se trouvait dans sa ferme en Floride : “Je me sens parfois soulagée quand je regarde le terrain, j’ai l’impression d’être si heureuse de ne pas avoir à m’entraîner pendant deux heures aujourd’hui.” En fin de compte, Serena a précisé à Gayle que “pour l’instant” la porte du tennis n’est pas ouverte “même juste un éclat”.

