La fille de Serena Williams, Olympia, 4 ans, porte une tenue de tennis assortie à sa mère

L’icône du tennis et sa petite fille portaient d’adorables tenues assorties pour une douce séance photo sur le court ensemble.

Telle mère telle fille! Serena Williams, 40 ans, a suggéré sa fille de quatre ans Olympie Ohanian pourrait être la « prochaine » star du tennis de la famille, lorsqu’elle a publié une jolie photo du couple assis dos à dos sur Instagram le jeudi 27 janvier. Sur la nouvelle photo, que vous pouvez voir ici, le duo mère et fille ont secoué des survêtements roses assortis, alors qu’ils se détendaient sur le sol sur un court de tennis.

La mère et la fille semblaient prêtes à jouer avec leurs survêtements Nike noirs et roses assortis. Serena a également accessoirisé une montre et une chaîne en or, tout en posant avec Olympia. Le médaillé d’or olympique a également légendé la photo simplement avec « Suivant? » Presque comme si elle se demandait si sa fille serait la prochaine superstar du tennis de sa famille super talentueuse.

C’est loin d’être la seule fois où Serena a montré les prouesses de tennis de sa fille. Elle a partagé une vidéo d’Olympia faisant des exercices de raquette et mettant ses compétences à l’épreuve, alors qu’elle s’entraînait sur un court de tennis le 17 janvier. Bien qu’elle prenne définitivement après sa mère sur le court, Serena a révélé que sa fille avait aussi un fort amour de la musique dans une interview de novembre sur Jimmy Kimmel en direct ! «Honnêtement, elle aime jouer du piano. Ouais! Quand elle était dans mon ventre, je jouais beaucoup de musique au piano », avait-elle déclaré à l’époque. « Je ne plaisante même pas. J’ai un bébé Mozart. Bien sûr, tous les parents pensent qu’ils ont comme, un bébé Beethoven ou autre.

Alors que Serena et Olympia travaillent dur sur le court de tennis, le duo maman-fille s’amuse aussi clairement ensemble. Serena a posté une série de photos de sa petite fille recroquevillée sur ses genoux, alors qu’elle se faisait coiffer et maquiller en décembre. Serena a également montré une vidéo hilarante, où elle a laissé Olympia se maquiller en septembre. La mère et la fille arborent également des tenues assorties à de nombreuses occasions, pas seulement lorsqu’elles jouent ! Ils ont tous les deux montré leurs combinaisons noires assorties en novembre lors de la première de le roi Richard, puis plus tard a montré des pyjamas assortis en décembre.