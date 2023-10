La fille de secours de papa a été tuée par le Hamas au lieu d’être kidnappée | Nouvelles du monde

Emily Hand a été tuée par le Hamas après que des militants ont assiégé son kibboutz samedi (Photo : CNN) Un père désemparé se dit « soulagé » d’apprendre que sa fille disparue, âgée de huit ans, a été tuée par Hamas, car être kidnappé par le groupe était un sort « pire que la mort ». Thomas Hand a raconté aux journalistes son insupportable attente de deux jours pour obtenir des nouvelles de sa fille Emily après que des militants ont pris d’assaut leur kibboutz samedi, massacrant au moins 100 personnes. M. Hand a déclaré que le kibboutz avait été assiégé par des tirs pendant environ 12 heures, pendant lesquelles il ne savait pas ce qui était arrivé à son enfant ni où elle se trouvait après qu’elle soit allée passer la nuit chez un ami la veille. Lors d’une interview déchirante avec CNN, M. Hand a fondu en larmes en racontant le moment où on lui a finalement annoncé que le corps de sa fille avait été retrouvé. « Ils ont dit, nous avons trouvé Emily, elle est morte », a-t-il déclaré aux intervieweurs. « Et j’ai juste répondu « oui ! » J’ai répondu « oui » et j’ai souri, car c’est la meilleure nouvelle des possibilités que je connaissais. « C’était la meilleure nouvelle parmi les possibilités que je connaissais… « Soit elle était morte, soit elle était à Gaza, et si vous savez quelque chose sur ce qu’ils font aux gens à Gaza, c’est pire que la mort », a-t-il déclaré. Il a dit que « sa mort était une bénédiction ». Une bénédiction absolue. « Elle était soit morte, soit à Gaza. Et si vous savez quelque chose sur ce qu’ils font aux habitants de Gaza, c’est pire que la mort. «Ils n’auraient pas de nourriture. Ils n’auraient pas d’eau. Elle serait dans une pièce sombre remplie de Dieu sait combien de personnes. Et terrifié à chaque minute, heure, jour et années possibles à venir. La mort était donc une bénédiction. Une bénédiction absolue. Plus : Tendances

Au-delà des 1 200 Israéliens tués au cours du week-end, de très nombreux Israéliens ont également été capturés par le Hamas, dont les conditions et le lieu où ils se trouvent restent inconnus. Thomas Hand s’est dit « soulagé » d’apprendre que sa fille de 8 ans avait été tuée par des militants du Hamas plutôt que d’être kidnappée et prise en otage (Photo : CNN)



Le jeune vivait chez un ami lorsque le village a été pris d’assaut par les combattants du Hamas (Photo : CNN) Le kibboutz Beeri était, jusqu’à samedi, connu comme une communauté artistique et agricole de 1 200 personnes. Le site n’a été déclaré sûr pour les étrangers que mardi, lorsque tous les corps des victimes israéliennes ont été retirés. Les cadavres brûlés et mutilés des combattants du Hamas gisaient cependant toujours en tas aux abords du kibboutz. Plusieurs journalistes ont parlé de l’odeur « nauséabonde » de mort et de sang alors qu’ils étaient escortés sur le site du massacre. « Vous pouvez voir que les sols sont tachés de sang », a déclaré le correspondant de Fox News, Trey Yingst, alors qu’il emmenait les téléspectateurs dans l’une des maisons criblées de balles du kibboutz. « C’était samedi matin, vers 7 heures du matin, lorsque des militants ont pris d’assaut ce village. Vous pouvez voir les armes qu’ils ont emportées avec eux, des munitions supplémentaires, des impacts de balles sur le côté de la maison et des couteaux sur le sol. «Il est complètement détruit. On dirait que certains bâtiments ont été touchés par des RPG et des explosifs. Yingst a décrit la scène comme « l’enfer sur terre » et a déclaré que c’était le site le plus horrible qu’il ait visité au cours de sa carrière de reporter. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

