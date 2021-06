La fille de Sanjay Dutt, Trishala Dutt, dit qu’elle a été jugée « depuis le jour de sa naissance »

La fille de Sanjay Dutt, Trishala Dutt a été soumise à un examen minutieux et à des jugements de la part des gens parce qu’elle est la fille d’une célébrité. Trishala n’a pas dit que lorsqu’elle traite avec des personnes très critiques, elle ne le « prend pas personnellement ».

Récemment, la star a fait un tour de questions sur son Instagram. À la question « Comment gérez-vous le nombre de personnes qui vous jugent constamment ? » Trishala a parlé de ses propres luttes. Elle a déclaré: «Des gens me jugent depuis le jour où j’ai pris mon premier souffle, cela vient malheureusement avec le nom de famille. Lorsque vous traitez avec des personnes très critiques, ne le prenez pas personnellement.

Elle a en outre ajouté que lorsque les gens se sentent déprimés, malheureux, perdus et déconnectés d’eux-mêmes et du monde qui les entoure, ils commencent à projeter leur propre obscurité sur les personnes avec lesquelles ils interagissent.

« Ils commencent à juger le monde qui les entoure. N’avez-vous pas remarqué? Ce n’est que lorsque nous sommes mécontents de nous-mêmes et de nos vies, que nous commençons à juger, blâmer et critiquer ceux qui nous entourent. Personne ne fait ça quand il est heureux », a écrit Trishala.

Elle a demandé à ses partisans de traiter tout le monde avec respect, amour et compassion, y compris ceux qui vous jugent et vous critiquent durement, non « parce qu’ils le méritent, mais vous le méritez ».

Appréciez le contraste. Remerciez-les silencieusement pour les nombreuses leçons qu’ils vous enseignent maintenant et permettez-leur de vous rendre meilleur, pas amer, a-t-elle conclu dans son message.

Trishala est la fille de Sanjay Dutt de sa première femme Richa Sharma. Elle est psychothérapeute de profession et est basée à New York. Elle organise souvent des sessions Instagram pour aider les personnes à la recherche de conseils sur la santé mentale, les relations et plus encore.