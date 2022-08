La fille de Sachin Tendulkar, Sara Tendulkar, va-t-elle se marier ? Après mehendi, son look de marathi mulgi devient viral : Fact Check

La joueuse de cricket indienne, fille de Sachin Tendulkar, Sara Tendulkar ne manque jamais d’étonner tout le monde avec ses choix vestimentaires. Elle présente souvent son jeu de style avec ses tenues uniques et laisse les fans en admiration devant elle. Sara semble profiter pleinement de sa vie. Il y a des hypothèses que Sara va se marier. Mais attendez, ce n’est pas vrai. Dans son message, Sara s’est dite ravie du mariage de sa sœur. Récemment, une photo de Sara affichant son look Marathi est devenue virale sur tous les réseaux sociaux. Sur la photo, Sara était vêtue d’un sari nauvari et était magnifique. La jeune diva a complété son look avec des colliers en or minimalistes et un nath.

Le 10 août, Sara a utilisé sa poignée Instagram et a partagé un joli Boomerang d’elle-même. Dans le clip, Sara a posé pour la photo avec sa sœur, Grishma, et les deux ont été vues en train de s’amuser. Sara portait un sari bandhani rose qu’elle a associé à un chemisier doré. Elle a complété son look avec un tour de cou, une chaîne dorée, des boucles d’oreilles assorties et un joli nath qui a ajouté du punch à son look général. Elle a même ajouté un bindi sur son front et a laissé ses cheveux ouverts. Elle a légendé le clip, “Sista sista.” Les nouvelles du mariage de Sara Tendulkar sont à la mode sur le Nouvelles du divertissement.

Jetez-y un œil –

Le 5 août, Sara a mis le feu aux écrans en devenant l’égérie de la nouvelle collection d’Anita Dongres intitulée Hommage. Sur les photos, Sara a été vue vêtue d’un ensemble ethnique aux teintes vertes et a fait battre le cœur de tout le monde avec son look parfait. Elle a donné des vibrations de princesse et avait l’air glamour.

Sara se concentre sur ses études et aime rester à l’écart des projecteurs. Sara est la fille de Sachin Tendulkar et Anjali.