La fille de Sachin Tendulkar, Sara Tendulkar, va se marier ; ses photos mehndi deviennent virales; voici une vérification des faits

La fille de Sachin Tendulkar est Tendulkar, une sensation adolescente sur Internet. La fille de la légende du cricket, Sara, compte 2,2 millions de followers sur Internet et en ce moment, ses photos du mariage deviennent VIRALES. On suppose que la fille de la légende du cricket se marie. Mais attendez, ce n’est pas vrai. Sara dans son message a également mentionné qu’elle était extrêmement excitée par le mariage de sa sœur, alors elle a mis le mehndi sur sa main. Sara est magnifique sur ces photos et on peut voir qu’elle est une réplique totale de sa mère Anjali Tendulkar.

Sara Tendulkar va-t-elle se marier ?

Eh bien, la fille ne se marie pas, ses photos virales d’elle appliquant Mehendi sur elle proviennent du mariage de sa sœur et elle avait été publiée à peu près la même chose. Il y a eu beaucoup de spéculations sur Internet sur le fait que Sara se soit attelée à cause de ces images devenues virales.

Sara Tendulkar trop tôt pour faire ses grands débuts à Bollywood ?

Sara Tendulkar, qui se concentre actuellement sur ses études et fait quelques mentions, pourrait faire carrière à Bollywood. Cependant, il n’y a pas eu de rencontre d’étoiles sur la même chose, il y avait une publication sonore qui affirmait que Sara faisait ses débuts, ce que Sachin Tendulkar a nié et confirmé que rien de tout cela ne se produisait. Mais on ne sait jamais maintenant, les choses ont changé et Sara aime rester engagée sur les réseaux sociaux et bénéficie de tout l’amour de ses fans.

Sara Tendulkar est la fille aînée de Sachin Tendulkar et Anjali et lentement au fil du temps, elle est devenue extrêmement populaire grâce à elle étant la diva sur Internet.