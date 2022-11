La fille de Sachin Tendulkar, Sara Tendulkar, tue avec sa parfaite moue de pêche

Grand Patron 16 est actuellement le meilleur spectacle. Comme à chaque saison, les fans sont assez intéressés de savoir ce qui se passe à l’intérieur de la maison controversée. Le week-end Ka Vaars de Salman Khan enregistre des TRP massifs. La dernière séance avait Sumbul Toukir Khan sur la liste des succès de Salman Khan. L’animatrice a parlé de son obsession pour Shalin Bhanot et elle était en larmes. Salman Khan lui a demandé d’obtenir ses droits d’acte et de ne rien laisser affecter son jeu. Tina Datta a également parlé de sa prétendue obsession. Beaucoup étaient mécontents de la même chose. Maintenant, le directeur du spectacle Imlie Ashish Shrivastav a parlé en faveur de Sumbul.

Bigg Boss 16 : le réalisateur d’Imlie soutient Sumbul

Selon certaines informations, il a déclaré que Sumbul était forte mais qu’elle ne jouait pas le jeu au premier plan. Elle semble perdue dans le jeu et elle doit utiliser ses compétences pour bien jouer au jeu. Elle a besoin de s’ouvrir et de redevenir elle-même qui aime s’amuser. Il a été cité en disant à India Forums, “Sumbhul a la force à un si jeune âge de se présenter et de se produire. Mais je ne comprends pas pourquoi elle ne s’ouvre pas dans la maison. Elle aime s’amuser et divertir. Elle devrait utiliser son côté créatif à travers sa danse et sa comédie et elle peut très bien divertir le public d’une manière formidable. Mais elle n’est pas capable de le faire peut-être qu’elle est perdue dans le jeu mais je souhaite qu’elle utilise ses compétences comme sa force et devrait jouer le jeu positivement.”

Désormais, le plan de jeu de Sumbul Touqeer Khan semble avoir changé dans Bigg Boss 16. Elle a pris ses distances avec Tina Datta. C’était après qu’elle ait eu une conversation avec son père au téléphone. Le père de Sumbul a reçu un contrecoup massif pour avoir appelé Shalin Bhanot et Tina Datta “kaminey”. Il a dit qu’on devrait leur montrer leur « aukaat ».