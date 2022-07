La fille de Sachin Tendulkar, Sara, se fait brutalement troller alors qu’elle est repérée dans la ville; les internautes deviennent méchants avec les commentaires

La fille de Sachin Tendulkar, Sara Tendulkar, est l’une des célébrités dont on parle le plus dans le show business. Sachin Tendulkar est considéré comme le dieu du cricket en Inde et son fils et sa fille, Arjun Tendulkar et Sara Tendulkar sont naturellement les sujets de conversation de la ville pour diverses raisons. Récemment, Sara a été aperçue dans la ville. La magnifique beauté qui a mis le feu à Instagram avec ses bobines et ses magnifiques vidéos et séances photo a été vue dans un avatar causal cette fois. Sara Tendulkar portait un pantalon noir et un haut blanc. Elle a attaché ses cheveux à moitié et a affiché un sourire quand elle a vu les médias. Sara Tendulkar s’est rendue au nouvelles de divertissement beaucoup dernièrement.

Cependant, Sara Tendulkar se fait brutalement troller par les internautes. Elle est appelée «tatie», «momo cuit à la vapeur» et ainsi de suite. Certains publient des articles sur Shubman Gill dans les commentaires. Certains ont même dit qu’elle avait l’air “népalaise”. L’un des internautes l’a traquée pour sa taille.