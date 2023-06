La fille de Russell Simmons défend des déclarations à son sujet au milieu d’un contrecoup – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Owen Kolasinski/BFA/Shutterstock

Aoki Lee Simmons a soutenu les commentaires qu’elle a faits à propos de son père Russel Simmons comportement dans une histoire Instagram le mercredi 21 juin. Le mannequin, 20 ans, s’est prononcé contre la réaction « sexiste, raciste, honnêtement grossière » qu’elle a reçue de nombreux hommes différents dans ses commentaires et DM, et elle a déclaré qu’en s’exprimant, elle est suivant les conseils exacts que son père, 65 ans, lui a dit de se défendre, sa mère Kimora Lee Simmons, 48 ans, et sa soeur Ming Lee Simmons, 23.

Après un message dénonçant les commentaires misogynes qu’elle a reçus, Aoki a partagé une photo d’elle-même et de Russell et a déclaré qu’il ne tolérerait pas les commentaires misogynes. « Il y a peu de temps encore, c’est l’homme qui m’a dit ‘défendez toujours et prenez soin de votre mère, les filles’ et ‘ne laissez jamais un homme vous maudire’ ‘vous appelez papa si jamais un homme essaie de crier’ [at] vous ou vous faire peur, ce n’est jamais bien! Les vrais hommes ne crient pas sur les femmes et les filles », a-t-elle écrit. « Donc, à tous les hommes toxiques dans mes commentaires utilisant » je le défends « pour être grossier et parler de tous les griefs que vous avez avec les femmes, vous pouvez le sauver. C’est pathétique. Il serait d’accord. Je le sais avec certitude.

Dans une dernière diapositive, Aoki a partagé deux autres citations avec les conseils de son père, lui disant de « défendre ta mère et ta sœur » et de ne pas « laisser un homme te parler de fou ». Elle a terminé en disant qu’elle « suivait juste les instructions » de son père.

L’histoire Instagram d’Aoki est arrivée quelques jours après que sa mère Kimora a accusé Russell de « menacer la vie de mes enfants » le jour de la fête des pères. La diplômée de Harvard a également partagé une série de captures d’écran de textes entre elle et son père, où elle a dit qu’il « harcèlerait » ses amis et son petit ami si elle ne répondait pas. Elle a également partagé une vidéo de lui lui criant dessus. « Il a été affreux avec moi pendant des années et c’est juste la vérité », a écrit Aoki. Elle a dit que la famille pensait qu’il souffrait peut-être de problèmes de santé mentale ou de démence.

Russell est allé sur son Instagram et a semblé aborder la controverse et s’est apparemment excusé pour son comportement le lundi 19 juin. Bien qu’il n’ait pas dit à qui il s’excusait, le message est venu peu de temps après que Ming ait partagé une vidéo de lui en train de crier. « PROFONDEMENT désolé d’être frustré et d’avoir crié », a-t-il écrit. « C’est sûr que je vous aime plus que moi-même. »

