La fille de Rosie O’Donnell arrêtée pour trafic de drogue et négligence

Rosie O’Donnell s’exprime après l’arrestation de sa fille pour négligence envers les enfants et possession de drogue.

Chelsea O’Donnell, 27 ans, mère de quatre enfants, a été arrêtée le mois dernier dans le Wisconsin après que la police a exécuté un mandat de perquisition. Elle a été incarcérée dans la prison du comté de Marinette et accusée de plusieurs délits criminels – négligence envers les enfants, possession de méthamphétamine et maintien d’un lieu de trafic de drogue – ainsi que de plusieurs délits liés à la drogue, selon des documents judiciaires examinés par le Times.

Après une première libération sous caution de 2 000 $, Chelsea a de nouveau été inculpé plus tôt ce mois-ci dans le comté d’Oconto pour des accusations supplémentaires liées à la drogue et à la libération sous caution, selon un dossier judiciaire du 14 octobre. Elle doit comparaître devant le tribunal les 4 et 7 novembre (une fois dans chaque comté).

Suite à un reportage sur l’arrestation de sa fille aînée, Rosie a publié un déclaration à côté d’une photo de Chelsea « d’un temps meilleur ».

« Malheureusement, ce n’est pas nouveau pour notre famille », a déclaré l’ancienne animatrice de talk-show, ajoutant que sa fille « luttait contre la toxicomanie depuis une décennie ».

« Nous [are] nous espérons tous qu’elle parviendra à se sortir de cette maladie mortelle », a-t-elle déclaré.

Tandis que les pairs de Rosie, dont le co-animateur de « RuPaul’s Drag Race », Michelle Visage et ancien élève de « Rizzoli & Isles » Angie Harmon a envoyé « beaucoup d’amour » et des vœux pour le rétablissement de Chelsea, d’autres dans la section commentaires ont critiqué le rôle parental de Rosie en tandem avec elle opposition vocale à la candidature du candidat républicain à la présidentielle Donald Trump.

« Peut-être allez-vous concentrer sur votre propre famille au lieu de dire aux gens pour qui voter. » un utilisateur a écrit .

Un autre invoquait plus directement l’ancien président, en écrivant « Vous voudrez peut-être demander à DJT comment il a élevé 5 enfants intelligents, respectueux, en bonne santé et aimants. » (Rosie O’Donnell et Trump j’ai eu une histoire chargée depuis des années.)

La relation très médiatisée de Rosie avec sa fille a fluctué tout au long de l’adolescence et du début de l’adulte de Chelsea.

En 2015, Chelsea s’est enfuie du domicile de Rosie à New York avec son chien de thérapie. La situation était particulièrement dangereuse, avait déclaré à l’époque le publiciste de Rosie, car la jeune fille de 17 ans, « malade mentale », avait arrêté de prendre ses médicaments. T le Times a précédemment rapporté . Une semaine plus tard, Chelsea et le chien ont été retrouvés « sains et saufs sur la côte du New Jersey ». Peu de temps après, Chelsea est allée vivre avec sa mère biologique dans le Wisconsin.

Des années après l’incident, Chelsea aurait Courrier quotidien que Rosie était « verbalement violente » pendant son enfance et que les deux étaient actuellement séparés. L’humoriste a qualifié les commentaires de sa fille de « sans fondement – ​​faux – et désespérés ».

« [Chelsea] a été hospitalisée et sortie de l’hôpital la majeure partie de sa vie », a déclaré Rosie, ajoutant qu’être « née accro à l’héroïne » et avoir grandi « très malade » la rendait « incapable de vérité ou de raison ».

La personnalité de la télévision primée aux Emmy Awards a renoué avec sa fille en 2018 après que Chelsea ait donné naissance à son premier enfant.

« Elle va mieux maintenant et nous communiquons tous les deux », a déclaré Rosie cette année-là. pendant l’hébergement d’invités «Le discours».

« Quand quelqu’un vous fait quelque chose d’impardonnable et que vous pouvez lui pardonner et qu’il peut vous pardonner, il y a une sorte de grâce qui descend sur vous deux, à l’intérieur de cela », a-t-elle déclaré, ajoutant que leur relation avait été renforcée par ses revers.