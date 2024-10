La fille de Rosie O’Donnell arrêtée pour négligence envers un enfant après la découverte d’un bébé près d’une pipe à méthamphétamine

La fille de Rosie O’Donnell, Chelsea Belle O’Donnell, a été arrêtée pour négligence envers les enfants et possession de drogues après que la police aurait trouvé son fils de 11 mois près d’une pipe de méthamphétamine le mois dernier.

L’homme de 27 ans a été inculpé le 17 septembre de quatre chefs d’accusation pour exploitation d’un lieu de trafic de drogue, négligence envers les enfants, possession de méthamphétamine et de THC, ce dernier étant couramment présent dans le cannabis, selon des documents judiciaires obtenus par In Touch Vendredi.

Elle aurait également été frappée de deux délits : troubles à l’ordre public/violence domestique et possession de médicaments sur ordonnance obtenus illégalement.

Chelsea a été arrêtée et inculpée après que des policiers se soient rendus à son domicile à Marinette, Wisconsin, le 10 septembre, en raison d’une dispute qu’elle a eue avec son petit ami, Jacob Nelund, qui l’a incitée à appeler la police, selon les documents.

Au téléphone, les répartiteurs auraient pu entendre une femme dire à une autre personne de « s’en aller ».

À leur arrivée, la police a noté que les pupilles de Chelsea étaient « dilatées » et qu’elle « n’était pas du tout honnête ».

L’agent qui a documenté la visite a également déclaré qu’il avait été appelé au domicile pour un « incident similaire » des semaines auparavant et qu’il avait vécu la même situation.

Alors qu’elle interrogeait Chelsea à son domicile, elle a été retrouvée avec une pipe à méthamphétamine dans sa poche. La pipe aurait contenu des résidus de méthamphétamine.

Une fois que la police a arrêté Chelsea et est entrée chez elle, elle a documenté avoir trouvé des conditions de vie « horribles ».

Ils ont ensuite trouvé de manière choquante un bang et une pipe à méthamphétamine « qu’un petit enfant aurait pu facilement saisir », selon le rapport de police.

La police a déclaré avoir également trouvé « une balance numérique noire et argentée, des sacs de pierres précieuses usagés avec des résidus blancs et un conteneur pour objets tranchants contenant davantage d’aiguilles hypodermiques usagées et inutilisées » sous le berceau de son enfant.

« À l’intérieur de la chambre qui semblait être désignée comme [the child’s] Dans la pièce, il y avait de nombreuses aiguilles hypodermiques usagées », a rapporté un deuxième officier.

« Plusieurs d’entre eux étaient couverts de sang. Il y avait de vieilles pommes, des détritus, des outils aléatoires et des bouteilles de butane posés sur le sol, le tout mélangé aux vêtements appartenant à [the child].»

Il y avait aussi une « pipe à méthamphétamine usagée et un sac de pierres précieuses contenant de la méthamphétamine » situés dans la chambre de Chelsea et Nelund, selon les documents.

La police a trouvé des preuves suggérant que la maison était utilisée pour le trafic de drogue ainsi que pour cuisiner de la méthamphétamine.

« Il semblait que Jacob et Chelsea étaient plus préoccupés par leur toxicomanie que par leur fourniture. [the baby] avec un environnement sûr et propre », a écrit un officier dans son rapport.

Chelsea a ensuite été trouvée en possession de 18 grammes de méthamphétamine après qu’un agent qui l’avait arrêté l’ait remarquée « en train de creuser dans ses fesses ou dans sa région vaginale ».

Après son arrestation, le bébé de Chelsea a été confié aux soins des amis de Nelund. Elle a été libérée sous caution peu de temps après.

La mère en difficulté aurait ensuite eu une autre altercation avec les flics lors d’un autre incident le 10 octobre lorsqu’elle a été arrêtée.

Elle aurait tenté de jeter une pipe à méthamphétamine par la fenêtre et le policier aurait trouvé « trois aiguilles usagées » dans la console centrale du véhicule, selon In Touch.

Elle a été arrêtée mais a d’abord été emmenée à l’hôpital, où on lui a découvert des comprimés d’oxycodone, de morphine et de sulfate, ainsi qu’un sac de méthamphétamine, qu’elle avait caché dans son soutien-gorge.

Chelsea a été de nouveau arrêté et aurait été accusé de possession de méthamphétamine, de libération sous caution, de possession de stupéfiants et d’autres délits.

In Touch a indiqué que les audiences pour les deux affaires sont prévues pour novembre.

Le représentant de Rosie a déclaré en exclusivité à Page Six : « Malheureusement, ce n’est pas nouveau pour notre famille – Chelsea lutte contre la toxicomanie depuis une décennie – nous espérons tous qu’elle parviendra à se sortir de cette maladie mortelle. »

Le bureau du shérif du comté de Marinette n’a pas immédiatement répondu à notre demande de commentaires.

Rosie, 62 ans, et son ex-femme Kelli Carpenter ont adopté Chelsea alors qu’elles étaient bébé.

Le comédien a signalé la disparition de Chelsea à New York alors qu’elle avait 17 ans en août 2015. L’adolescente de l’époque a ensuite été retrouvée dans le grenier de la maison d’un trafiquant de drogue présumé dans le New Jersey quatre jours plus tard.

« Rosie est soulagée que Chelsea soit de retour mais a peur pour sa fille, elle est extrêmement bouleversée que Chelsea soit avec ce type », a déclaré un initié à Page Six à l’époque.

« Il a 25 ans, il est dealer d’héroïne et vit avec sa mère. »

En octobre 2015, Chelsea a critiqué Rosie pour avoir affirmé qu’elle souffrait de maladie mentale lorsqu’elle avait signalé sa disparition.

« Les gens pensent que je suis une personne folle et comme je l’ai dit, je souffre de dépression et d’anxiété – mais c’est quelque chose qui s’est beaucoup amélioré », avait-elle déclaré au Daily Mail à l’époque.

« Mais c’étaient des choses personnelles et je ne voulais pas que quiconque les sache à mon sujet. Je ne dirais pas que je suis mentalement malade – je dirais que beaucoup de gens ont du mal avec ce que j’ai.

L’année suivante, Chelsea a été transportée d’urgence dans un hôpital de Long Island, dans l’État de New York, après une surdose de drogue et a été évaluée par des travailleurs sociaux, des psychiatres et d’autres professionnels de la santé mentale.

En octobre 2016, Chelsea a épousé un homme nommé Nicholas Alliegro, mais a demandé le divorce lorsqu’elle est tombée enceinte de son enfant.

Elle a eu son bébé, sa fille Skylar Rose, en décembre 2018.

Chelsea a ensuite eu trois autres enfants : sa fille Riley en janvier 2021, sa fille Avery Lynn en février 2022 et son fils Atlas en octobre 2023.