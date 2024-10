La fille de Rosie O’Donnell arrêtée pour négligence envers les enfants et accusations liées à la drogue

Le petit-fils de Rosie O’Donnell a été retrouvé vivant dans une maison du Wisconsin remplie de pipes à méthamphétamine, de couches sales, de nourriture pourrie, d’ordures et de lames de rasoir – et la fille de l’animateur de talk-show a été arrêtée pour négligence envers les enfants et possession de drogue.

Chelsea Belle O’Donnell, qui a été adoptée alors qu’elle était bébé par l’actrice, a appelé la police le mois dernier après une apparente dispute avec son petit ami Jacob Nelund, selon certaines informations.

Mais lorsque les flics sont arrivés – la deuxième fois en une semaine, ils ont été appelés au domicile de Chelsea O’Donnell – le couple a apparemment minimisé l’incident, selon In Touch.

Chelsea Belle O’Donnell, la fille aînée de la comédienne Rosie O’Donnell, a été arrêtée pour négligence envers les enfants et drogue. Bureau du shérif du comté d’Oconto

Cette fois, les policiers ont déclaré avoir trouvé son fils Atlas, âgé de 11 mois, dans sa chambre, prétendument à proximité d’une boîte d’aiguilles hypodermiques, ainsi qu’une pipe à méthamphétamine dans la maison contenant des résidus.

La police a également trouvé des preuves suggérant qu’un trafic de drogue aurait pu avoir lieu à l’intérieur de la maison, car un équipement permettant de cuisiner de la méthamphétamine était en place, selon le rapport.

Chelsea avait 18 grammes de méthamphétamine sur elle, a indiqué la police.

O’Donnell a été inculpé de quatre chefs d’accusation pour exploitation d’un lieu de trafic de drogue, négligence envers les enfants, possession de méthamphétamine et possession de THC. In Touch a été rapporté vendredicitant des documents judiciaires.

Le comté de Marinette, situé juste au nord de Green Bay, a accusé le jeune O’Donnell de deux délits, notamment de conduite désordonnée et de possession de médicaments sur ordonnance obtenus illégalement.

Rosie O’Donnell et sa fille adoptive, Chelsea, dans des temps plus heureux en 2016. Bruce Glikas

La maison était remplie de nourriture pourrie et de plats moisis, a indiqué la police.

« L’intérieur de la maison était dégoûtant [with] du lait qui puait si fort qu’il m’a presque fait vomir, des couches sales, des produits d’hygiène féminine utilisés, des sous-vêtements sales avec des excréments et des taches de sang et des lames de rasoir usagées sur le sol », indiquent les documents obtenus par In Touch, selon le média.

Un policier a découvert une balance numérique et d’autres accessoires apparents liés à la drogue sous un berceau, a rapporté In Touch.

La police a déclaré que Chelsea était « nerveuse » et « transpirait abondamment » à leur arrivée et qu’elle et Nelund semblaient être sous l’influence de drogues.

Chelsea O’Donnell, vue ici en 2015 avec certains de ses frères et sœurs et sa mère, a longtemps eu une relation difficile avec sa mère Rosie. Getty Images

« Il semblait que Jacob et Chelsea étaient plus préoccupés par leur toxicomanie que par leur fourniture. [the baby] avec un environnement sûr et propre », a affirmé la police dans son rapport.

Un mois plus tard, le 11 octobre, la police a arrêté Chelsea et l’a arrêtée après avoir prétendument trouvé une pipe à méthamphétamine.

Les flics ont également allégué qu’elle avait des pilules comprenant de l’oxycodone, du sulfate de morphine et de l’hydrocodone dans son soutien-gorge.

La police l’a accusée de possession de méthamphétamine, de libération sous caution et de possession de stupéfiants – tous des délits.

Rosie O’Donnell, 62 ans, a déclaré en 2017 que Chelsea était « mentalement malade » et avait eu une vie difficile après être née d’une mère toxicomane. Getty Images

Elle comparaîtra devant le tribunal en novembre dans les deux cas.

Rosie O’Donnell, 62 ans, a été éloignée de Chelsea de temps en temps au fil des ans.

Elle et son ex-femme Kelli Carpenter ont adopté Chelsea quand elle était bébé, mais Chelsea a déménagé en 2016 alors qu’elle avait 18 ans et s’est rendue dans le Wisconsin pour se rapprocher de sa mère biologique.

« Chelsea souffre d’une maladie mentale », a déclaré Rosie au Daily Mail en 2017.

«Elle]a été hospitalisée et sortie la majeure partie de sa vie. Né accro à l’héroïne. Elle a eu un chemin difficile. Elle est très malade. Elle n’est pas capable de vérité ou de raison.

Chelsea a trois autres enfants en plus de bébé Atlas : sa fille Skylar Rose, 5 ans, Riley, 3 ans, et Avery Lynn, 2 ans.

Ni Chelsea ni Jacob Nelund n’ont répondu aux appels du Post samedi.