La fille de Ronald Reagan, Patti Davis, avertit le prince Harry avant la sortie du livre : “Be Quiet”

Patti Davis, actrice et fille cadette de feu le président Reagan, a donné au prince Harry des conseils avisés mais non sollicités avant la publication de ses mémoires, “Spare”.

Dans un OpEd écrit pour le New York Times, Davis, 70 ans, a averti le duc de Sussex d’être judicieux avec sa franchise.

“Ma justification en écrivant un livre que j’aurais aimé ne pas avoir écrit… était très similaire à ce que je comprends être le raisonnement de Harry. Je voulais dire la vérité, je voulais remettre les pendules à l’heure. Naïvement, je pensais que si je mettais mes propres sentiments et ma propre vérité là-bas pour que le monde puisse les lire, ma famille pourrait aussi mieux me comprendre”, a-t-elle écrit.

Le livre de Davis sur la famille Reagan, “Family Secrets”, a été publié en 1993.

“Au début de la maladie d’Alzheimer de mon père, alors qu’il avait encore des moments de lucidité, je lui ai présenté ses excuses pour avoir écrit une autobiographie plusieurs années plus tôt dans laquelle j’ai ouvert les portes de notre vie de famille troublée”, a admis Davis. “Il parlait déjà moins à ce moment-là, mais ses yeux m’ont dit qu’il avait compris.”

Davis a vu un parallèle entre sa prise de décision et celle du prince Harry séparé.

“J’ai pensé à ce moment où j’ai lu que le prince Harry, dans ses nouveaux mémoires, écrivait à propos de son père, le roi Charles, s’interposant entre ses fils qui se battaient et disant:” S’il vous plaît, les garçons, ne faites pas de mes dernières années une misère. Le temps est une chose imprévisible… J’ai eu le don de passer du temps avec mon père, ce qui m’a permis de m’excuser, même si une maladie planait entre nous et obscurcissait notre communication.Les paroles du roi Charles révèlent un homme conscient de sa mortalité et qui aimerait que sa progéniture en soit consciente aussi.”

Davis a attiré l’attention sur le fait qu’il existe plusieurs versions de la vérité, et puisque les intrigues du livre du prince Harry ont été taquinées avant sa date de disponibilité du 10 janvier, elle pense que le roi et le prince William ont également droit à leur propre version.

“Les gens ne réagissent généralement pas bien au fait d’être embarrassés et exposés en public. Et au cours des années qui ont suivi, j’ai appris quelque chose sur la vérité : c’est bien plus compliqué qu’il n’y paraît quand nous sommes jeunes. Il n’y a pas qu’une seule vérité , notre vérité – les autres personnes qui habitent notre histoire ont aussi leurs vérités”, a-t-elle écrit.

Ces derniers jours, une partie du livre de Harry relatant une altercation physique avec William a été partagée avec le public.

“Le prince William a, j’en suis sûr, sa propre vision du combat physique décrit par Harry”, a proposé Davis. “Pour vraiment comprendre la dynamique entre les frères, pour élargir l’histoire et la rendre plus complète, la vérité de William doit également être prise en compte. Harry a écrit qu’après que William l’ait frappé, William a dit à Harry de le riposter, ce qu’il a refusé. à faire. Mais en écrivant sur le combat, il a fait exactement cela.

Avec le recul, Davis pense qu’elle n’aurait jamais dû révéler les secrets les plus intimes de sa famille.

“Il y a des années, quelqu’un m’a demandé ce que je dirais à mon jeune moi si je le pouvais. Sans hésiter, j’ai répondu : “C’est facile. J’aurais dit : “Tais-toi.”” Pas pour toujours. Mais jusqu’à ce que je puisse prendre du recul et regarder les choses à travers une lentille plus large. Jusqu’à ce que je comprenne que les mots ont des conséquences, et ils durent très longtemps. Harry a appelé William non seulement son “frère bien-aimé” mais son “ennemi juré”. Il a choisi des mots qui coupent profondément, qui laisser une cicatrice; peut-être que s’il avait pris le temps de se taire, de réfléchir à la force durable de ses mots, il aurait choisi autrement.”

“Le silence vous donne de l’espace, il vous donne de la distance et il vous permet de regarder vos expériences plus complètement, sans la tentation d’égaliser le score. Parfois, dans les années à venir, Harry peut regarder en arrière comme je l’ai fait et souhaiter pouvoir taire ce qu’il a dit. J’ai appris quelque chose d’autre sur la vérité : toutes les vérités ne doivent pas être dites au monde entier. Les gens seront toujours curieux de connaître les familles célèbres, et souvent les histoires de ces familles peuvent résonner avec les autres, leur donner un aperçu dans leurs propres situations, transcendant même le temps puisque la renommée flotte aux confins de l’éternité. Mais tout n’a pas besoin d’être partagé, une vérité que le silence peut enseigner. Harry semble avoir opéré sur le dicton selon lequel “le silence n’est pas une option”. Je lui dirais respectueusement que oui”, a-t-elle conclu.