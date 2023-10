La fille de Robin Williams, Tom Hanks et Keira Knightley parmi les stars luttant contre l’IA

L’intelligence artificielle est déjà présente à Hollywood et certaines célébrités sont prêtes à prendre position contre son utilisation.

Zelda Williams, fille de feu Robin Williams, s’est exprimée cette semaine sur les recréations de la voix de son père via l’IA.

Dans une story Instagram, l’homme de 34 ans a critiqué l’utilisation de cette technologie, la qualifiant de « personnellement dérangeante ».

« Je ne suis pas une voix impartiale dans la lutte du SAG contre l’IA », a-t-elle écrit, faisant référence aux négociations en cours. « Je vois depuis des ANNÉES combien de personnes veulent former ces modèles pour créer/recréer des acteurs qui ne peuvent pas consentir, comme papa. »

QU’EST-CE QUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ?

« »Ce n’est pas théorique, c’est très très réel. J’ai déjà entendu dire que l’IA était utilisée pour faire dire à sa « voix » ce que les gens voulaient et, même si je trouve cela personnellement dérangeant, les ramifications vont bien au-delà de mes propres sentiments. Les acteurs vivants méritent une chance de créer des personnages avec leurs choix, d’exprimer des dessins animés, de consacrer leurs efforts et leur temps HUMAINS à la recherche de la performance », a-t-elle poursuivi.

« Ces reconstitutions sont, au mieux, un pauvre fac-similé de gens plus grands, mais au pire, un horrible monstre frankensteinien, bricolé à partir des pires morceaux de tout ce qu’est cette industrie, au lieu de ce qu’elle devrait représenter. »

Selon The Guardian, Williams a inclus dans son testament une stipulation qui restreint l’utilisation de son image pendant 25 ans après sa mort.

Malgré la clause du testament de Williams, Matthew Moynahan, PDG de OneSpan, une société de cybersécurité en activité depuis 30 ans, pense que les progrès rapides de l’IA laissent place à une insécurité juridique.

REGARDER : Expert en IA sur l’impact économique des escroqueries deepfake pour les acteurs

LES ENFANTS DE ROBIN WILLIAMS RENDENT HOMMAGE AU DÉCÈS DE L’ACTEUR POUR CE QUI AURAIT ÉTÉ SON 72E ANNIVERSAIRE : « LOVE YOU FOREVER »

« Nous avons constaté auprès des agences gouvernementales du monde entier, y compris aux États-Unis, qu’il n’existe actuellement aucune réglementation formelle », a déclaré Moynahan. « Il y a eu de nombreuses incursions juridiques initiales pour faciliter les poursuites en justice pour les violations de l’IA. Mais je ne pense pas que ces limites aient été clairement tracées pour que les utilisateurs et les consommateurs comprennent où se situe cette limite. »

« Nous sommes donc dans un territoire complètement inconnu et non réglementé, et les yeux du monde entier sont attentifs à ces premiers cas sans précédent comme celui-là », a-t-il poursuivi. « Je dirais qu’elle a certainement un droit émotionnel de se plaindre. Mais pour le moment, le droit légal de faire respecter n’existe pas. »

Marva Bailer, conseillère en IA, a noté que pour les célébrités et leurs familles, la décision de les faire recréer grâce à l’intelligence artificielle est aussi émotionnelle qu’économique.

« Les gens veulent que ces acteurs soient toujours dans leur vie, donc c’est une décision importante à prendre pour la famille ou la succession de savoir comment ils vont conserver ce souvenir et cette opportunité de vraiment interagir et de garder cette personne dans le cadre. de leur vie », a déclaré Bailer à Fox News Digital.

LES ACTEURS DE FOND PEUR D’ÊTRE PRIS « AVANTAGES » PAR L’IA, ALORS QUE LES NÉGOCIATIONS AVEC LES SYNDICATS ET LES STUDIOS CONTINUENT DE BLOQUER

La famille Williams n’est pas la seule à s’inquiéter.

Plus tôt cette semaine, Tom Hanks s’est adressé aux réseaux sociaux pour avertir ses fans que son image était utilisée dans une promotion dentaire sans son consentement.

« Il y a une vidéo faisant la promotion d’un régime de soins dentaires avec une version IA de moi. Je n’ai rien à voir avec ça », a-t-il écrit sur Instagram, en signant son nom dans le commentaire.

Hanks ne semble pas engager de poursuites judiciaires pour le moment, mais selon Bailer, l’IA est déjà capable d’avoir un impact sur la marque d’une star.

« L’IA accélère les capacités et la portée de ces utilisateurs, et il est très, très difficile de contrôler où ils se trouvent », a-t-elle déclaré. « Nous voyons maintenant des fans dire : ‘Hé, ça ne te ressemble pas’ ou ‘Tu mets ça ici.’ Et cela aide les avocats qui parcourent quotidiennement toutes ces plateformes numériques pour trouver où ces images sont utilisées. Cela dépend donc vraiment de l’économie et de la marque.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Bailer a également comparé la situation à des « marchandises sans licence », qu’il s’agisse d’images protégées par le droit d’auteur utilisées sur d’autres produits ou même de mèmes sur Internet, qui sont difficiles à réglementer et qui permettent souvent à d’autres d’obtenir un gain financier.

« Ce qui est vraiment difficile, c’est que le grand public est habitué à un média appelé mèmes, et il prend du matériel protégé par le droit d’auteur et s’approprie le contenu pour le rendre drôle ou y mettre une petite blague. Et ce qui ne va pas, c’est quand ces noms sont maintenant utilisés. à des fins commerciales, et ils gagnent de l’argent grâce à ces publicités », a-t-elle expliqué.

« Et c’est ce que nous constatons avec ces deepfakes. Ils les utilisent comme publicités commerciales, et ce n’est pas acceptable. Cela doit donc être corrigé. Mais encore une fois, nous devons trouver ces personnes qui font cela, les amener. » à l’attention des avocats, des acteurs, et ainsi ils pourront engager des poursuites et s’assurer que cela ne se reproduise plus. »

Moynahan a fait une comparaison similaire, notant que la capacité de l’IA à reproduire et à diffuser rapidement des deepfakes ou du matériel recréé est similaire à l’invention de Napster, l’application de partage de fichiers de la fin des années 90 et du début des années 2000 qui a été confrontée à des problèmes juridiques liés à la violation du droit d’auteur de la part des musiciens.

REGARDER : Un expert en IA et cybersécurité explique la similitude du boom de l’IA avec Napster

LE RÉALISATEUR D’OPPENHEIMER, CHRISTOPHER NOLAN, DIT QUE L’IA DANS LE FILM PORTE DES « RESPONSABILITÉS » COMME LA CRÉATION D’UNE BOMBE ATOMIQUE

« La seule différence entre Napster… et l’IA est la sophistication technologique », a-t-il expliqué. « L’IA donne à chacun la possibilité de reproduire n’importe quoi avec une fidélité mille fois supérieure. »

« Et le monde ferait mieux de rattraper son retard rapidement », a ajouté Moynahan. « Et ce ne sont que les aspects commerciaux, sans parler des implications en matière de cybersécurité. Et ils sont différents. Je pense donc que c’est le gros problème, qui est une ligne de démarcation avec les tribunaux de commerce. Comment la propriété intellectuelle est-elle protégée par rapport à l’incroyable pouvoir de l’IA de perturber la société, et ce sont les deux faces d’une même médaille ? L’une a un impact économique sur l’individu. L’autre a un impact sociétal sur le monde.

Certaines stars prennent déjà des mesures pour combattre l’IA en utilisant leur image.

La star de « Pirates des Caraïbes », Keira Knightley, a fait part au Daily Telegraph en septembre de ses inquiétudes concernant la protection de la voix off et de l’image dans le contexte de la grève en cours du SAG-AFTRA.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Je ne sais pas où on en est, mais je sais que c’est la négociation. Mais j’imagine que la prochaine étape sera de protéger mon visage », a déclaré Knightley.

Elle a ajouté : « L’IA a le potentiel d’être catastrophique, et j’espère que les gouvernements interviendront et la réglementeront. »

Bailer considère le commentaire de Knightley comme une étape logique.

« Les lois sur les brevets de marque sont très strictes aux États-Unis, mais elles ne sont pas cohérentes à l’échelle internationale. Elle essaie donc de réfléchir à sa marque et à ses moyens de subsistance, et elle cherche vraiment à mettre en place des protections supplémentaires autour de son image – et c’est une bonne chose. pour elle. Cela a beaucoup de sens », a-t-elle déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Moynahan voit le problème s’étendre également au-delà d’Hollywood.

« La question va être celle de la capacité à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qui est depuis toujours un problème mondial avec des milliards et des milliards de dollars en jeu, y compris la sécurité nationale des pays », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi : « Et quiconque pense pouvoir établir une politique est insensé. J’encourage tout le monde à reconnaître que le ciment est encore humide. Il n’est pas encore complètement séché. Et vous feriez mieux de le découvrir et de commencer à faire du lobbying, faute d’un meilleur terme, ou défendre votre point de vue le plus rapidement possible. Parce qu’une fois que ce chat est sorti du sac, il ne reviendra pas. Donc, littéralement, c’est un moment important pour tout le monde, [an] moment important pour les citoyens moyens comme vous et moi. »