Tu nous manques Robin ! Dans le monde vaste et magique du jeu d’acteur, peu de noms brillent avec la chaleur de Robin Williams. Le comédien et acteur charismatique, connu pour son esprit inégalé et sa capacité à s’immerger dans une étonnante variété de personnages, a laissé un héritage indélébile dans l’industrie cinématographique et dans le cœur de millions de personnes à travers le monde. Cependant, cet héritage est désormais au milieu d’un débat complexe et inquiétant : l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour recréer sa voix.

Que questionne la fille de Robin Williams ?

Zelda Williams, la fille de Robin Williams, a élevé la voix dans ce débat, exprimant sa profonde inquiétude quant à l’utilisation de l’IA pour reproduire le son de son père. Dans un message émouvant partagé sur ses réseaux sociaux, Zelda a souligné que cette pratique soulevait des questions éthiques fondamentales dans l’industrie du divertissement.

« Ces reconstitutions sont, au mieux, un pauvre fac-similé de personnages plus grands, mais au pire, un horrible monstre frankensteinien, bricolé à partir du pire de tout ce qu’est cette industrie, plutôt que de ce qu’elle devrait être. » représente », a déclaré Zelda. Ses paroles ont résonné profondément, nous rappelant que les questions éthiques et morales ne peuvent être ignorées dans la poursuite de l’innovation technologique.

Déclarations de Zelda Williams via Instagram.

L’inquiétude de la fille de l’interprète, qui nous a émerveillés avec sa voix Good Morning, Vietnam – 89%, se concentre sur l’utilisation de l’IA pour recréer la voix des acteurs sans leur consentement, une préoccupation légitime qui met en lumière un sujet controversé dans l’industrie du divertissement. La voix d’un acteur fait partie intégrante de son talent artistique et sa capacité à donner vie aux personnages est unique et personnelle. L’IA, même si elle est incroyablement avancée, ne peut pas reproduire le caractère unique et l’émotion qu’un acteur apporte à son travail.

Ces commentaires surviennent à un moment où l’industrie cinématographique est aux prises avec les implications éthiques et créatives de l’intelligence artificielle. Alors que la grève de la Writer Guild of America (WGA) contre les studios abordait des problèmes liés à l’utilisation de l’IA, notamment la création de dialogues générés par l’IA ; La SAG-AFTRA est toujours en grève pour les mêmes raisons et pour d’autres points de conflit. La voix de Zelda Williams ajoute à ce débat crucial et souligne l’importance de protéger l’intégrité de l’art et la contribution des acteurs vivants.

« Les acteurs vivants méritent l’opportunité de créer des personnages avec leurs choix, de donner une voix aux dessins animés, de consacrer leurs efforts et leur temps HUMAINS à la poursuite du jeu d’acteur », a souligné Zelda dans son message. Sa vocation résonne avec la lutte des acteurs pour préserver l’authenticité et la singularité dans un monde où la technologie peut séduire par son efficacité.

L’héritage de Robin Williams, un homme qui a combattu ses propres démons intérieurs, a vécu ses chefs-d’œuvre cinématographiques. Des films emblématiques comme Dead Poets Society – 85%, Esprit Indomptable – 97% Papa pour toujours – 71% et Jumanji – 48 % continuent d’inspirer des générations de téléspectateurs. La voix incomparable de Williams, sa capacité à nous faire rire et pleurer dans une égale mesure, font partie intégrante de ce qui rend ces films inoubliables.

Où voulez-vous utiliser votre voix ?

Cependant, son héritage est désormais confronté à un nouveau chapitre avec l’utilisation de l’IA. La voix de Robin Williams apparaîtra dans un nouveau court métrage Disney, Il était une fois un studiodans le rôle de son personnage bien-aimé, le Génie d’Aladdin – 94%. La controverse surgit parce que cette utilisation de la voix de Williams repose sur des enregistrements préexistants, réalisés avant sa mort, et est utilisée avec le consentement de ses héritiers.

Josh Gad, connu pour avoir exprimé Olaf dans Frozen : The Frozen Adventure – Les 89 % de Disney ont confirmé que le court métrage utilise « des dialogues jamais entendus auparavant » enregistrés par Williams. Cela soulève la question de savoir si le consentement posthume doit être considéré comme valide ou si, comme Zelda Williamscela porte atteinte aux droits et à l’intégrité des acteurs.

La vie de Robin Williams a été marquée par des défis personnels, notamment l’anxiété, une dépression sévère et la maladie de Parkinson. Une autopsie après sa mort a révélé qu’elle souffrait également de démence à corps de Lewy. La complexité de son expérience personnelle rend le débat sur l’usage de sa voix encore plus délicat.

Le court métrage Disney, célébrant le centenaire du studio, rassemble des centaines de personnages Disney dans un chef-d’œuvre animé. Cependant, la question centrale reste de savoir si la voix du Génie de Williams doit être ravivée par l’IA ou si son héritage doit rester inchangé, une voix unique et irremplaçable dans le monde du divertissement. La question qui se pose est de savoir si l’on doit permettre à l’IA de le faire revivre ou si l’on doit préserver sa singularité et son humanité dans l’histoire du cinéma.