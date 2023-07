La fille de Robert De Niro publie un hommage tragique à son fils de 19 ans : « Tu ne méritais pas de mourir comme ça »

Drena De Niro se souvient avoir tenu son fils, Leandro De Niro Rodriguez, « pour la dernière fois » dans un article déchirant écrit quelques jours après sa mort.

« Je peux à peine taper à travers mes larmes mais tout l’amour, les messages, les appels, les SMS, les e-mails, les amis et la famille qui m’ont retenu ces dernières 24 heures, je n’ai pas encore pu répondre mais nous sommes reconnaissants pour le tout votre amour et vos condoléances », a partagé Drena sur Instagram.

« Rien de tout cela n’est juste ou juste et mon cœur me fait mal d’une manière que je n’aurais jamais cru possible tout en respirant et en fonctionnant à peine. Leo mon chéri, je t’aime aujourd’hui comme le premier jour où je t’ai tenu dans mes bras. »

Leandro, le petit-fils de Robert De Niro, serait décédé dimanche à New York. Il avait 19 ans.

ROBERT DE NIRO « PROFONDÉMENT DÉTRESSE » PAR LA MORT DU PETIT-FILS DE 19 ANS

« Je suis profondément affligé par le décès de mon petit-fils bien-aimé Leo. Nous apprécions grandement les condoléances de tout le monde. Nous demandons qu’on nous accorde de l’intimité pour pleurer la perte de Leo », a déclaré l’acteur primé aux Oscars dans une déclaration partagée avec Fox News Digital.

Drena a ajouté sur les réseaux sociaux : « Le même homme qui est venu nous chercher à l’hôpital quand tu es né nous a conduits au salon funéraire où je t’ai touché et tenu pour la dernière fois.

ROBERT DE NIRO ET SA PETITE AMIE TIFFANY CHEN FONT DES DÉBUTS SUR LE TAPIS ROUGE À CANNES APRÈS L’ANNONCE D’UN BÉBÉ SURPRISE

« Vous étiez gentillesse, acceptation et amour et je ne peux pas croire que tout cela soit réel. VOUS avez rendu tout supportable et chaque fardeau plus léger. Vous ne méritiez pas de mourir comme ça, mais je ne peux que croire que Dieu avait besoin d’un ange fort et puissant dans leur vie. armée. »

Elle a écrit : « Je te tiens à chaque seconde de chaque instant, je suis mon cœur et mes souvenirs jusqu’à ce que je sois à nouveau avec toi. Mon cœur est brisé pour toujours. Moi, papa et ta famille, je t’aime, je t’aime de tout mon cœur. battement de mon cœur qui pleure. »

Drena a annoncé la mort de Leandro sur Instagram lundi.

« Je ne sais pas comment vivre sans toi mais je vais essayer de continuer et de répandre l’amour et la lumière que tu m’as tant fait ressentir en devenant ta maman », a-t-elle écrit. « Tu étais si profondément aimée et appréciée et j’aurais aimé que l’amour seul puisse te sauver. »

L’Associated Press a rapporté que la police de New York enquêtait sur « un homme de 18 ans a été retrouvé inconscient, inconscient et a été déclaré décédé par EMS sur place » à une adresse de Wall Street qui abrite les Cipriani Club Residences.

Une cause de décès est toujours en attente.

Drena, 51 ans, est la fille de Diahnne Abbott. De Niro a adopté Drena quand lui et Diahnne se sont mariés en 1976. Ils ont divorcé 12 ans plus tard en 1988.

Drena, actrice et cinéaste, a travaillé aux côtés de son fils dans plusieurs projets, dont « A Star is Born ».

De Niro, 79 ans, a récemment accueilli son septième enfant avec Tiffany Chen 45.