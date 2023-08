La fille de Robert De Niro condamne le « fourrage des tabloïds » entourant l’overdose de fentanyl de son fils

Après qu’il a été rendu public que le petit-fils de Robert De Niro, Leandro De Niro Rodriguez, était décédé d’une surdose accidentelle de drogue, la mère du garçon a condamné le sensationnalisme continu de sa mort.

« Depuis que les circonstances de la mort de mon fils ont pris un récit et une vie qui leur sont propres, motivées par des hypothèses et des conjectures vicieuses et inexactes au moyen de trolling et d’aléatoires qui n’ont rien de mieux à faire que de répandre du vitriol et de la douleur sur des personnes qui gèrent déjà plus que leur part de chagrin… Je dirai ce que je peux à ce sujet », a commencé l’actrice et cinéaste Drena De Niro dans une déclaration partagée sur Instagram.

Déçue que certains s’intéressent davantage à la consommation de drogue de son défunt fils qu’à la crise nationale des opioïdes qui touche le pays, Drena a demandé de la compassion pour son défunt fils.

ROBERT DE NIRO « PROFONDÉMENT DÉTRESSE » PAR LA MORT DU PETIT-FILS DE 19 ANS

« Je vois que beaucoup de gens pensent qu’il est nécessaire de rejeter la faute sur mon fils pour avoir consommé de la drogue, sur moi en tant que sa mère pour avoir été blessée, choquée et en colère par la perte soudaine de mon enfant unique et même sur son grand-père, que beaucoup semblent penser possède un lien direct ou une influence sur la façon dont les frontières américaines sont exploitées », a-t-elle écrit à propos de son célèbre père.

« Maintenant, je sais qu’il n’y a aucun moyen de raisonner avec la stupidité ou l’ignorance, mais je dirai que tant que nous continuerons à blâmer le toxicomane et la personne souffrant de maladie mentale, nous continuerons à voir cela. »

Drena a expliqué l’état de santé de son fils avant sa mort, partageant qu’il « a énormément souffert de la pandémie… mais malheureusement, la dépendance a pris le dessus l’année dernière et l’a finalement tué ».

« Lorsque vous décidez de commenter le malheur et la perte des gens, pensez au moins vraiment à la fragilité émotionnelle et mentale des personnes que vous attaquez en ligne. Nous sommes tous des êtres humains à la fin. Ni moi, ni ma famille, ni mon fils n’avons demandé à être le fourrage public des tabloïds pour la pêche à la traîne, c’est exactement ce à quoi nous devons faire face en plus d’une perte primordiale. »

LES SURDOSAGES AU FENTANYL DEVIENNENT NON. 1 CAUSE DE DÉCÈS CHEZ NOUS LES ADULTES, ÂGÉS DE 18 À 45 ANS : « UNE URGENCE NATIONALE »

« Plutôt que de me concentrer sur le menu des substances présentes dans son système lorsqu’il est décédé ou sur un commentaire chargé d’émotion qui a été fait une fois, j’aimerais vraiment voir les médias et leurs lecteurs se concentrer sur la manière d’aider réellement à stopper cette épidémie qui se déroule correctement. sous notre nez Vous pouvez le politiser jusqu’à ce que votre visage devienne bleu mais la santé mentale et la toxicomanie et le fentanyl ne se soucient pas de pointer du doigt et d’appeler des noms et de blâmer, il choisit qui il choisit et tombe entre les mains de trop de gens qui distribuent ensuite il. »

Le bureau du médecin légiste en chef de New York a récemment confirmé que la mort de Leandro était due à la « effets toxiques du fentanyl, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazépam, kétamine et cocaïne. »

« Espérons que la publicité que sa mort très triste a suscitée attirera l’attention sur un problème beaucoup plus important », a ajouté Drena.

La publication Instagram a généré une conversation supplémentaire dans la section des commentaires, Drena expliquant qu’elle n’aimait pas la façon dont la mort de son fils était présentée comme une surdose.

Répondant au commentaire d’un utilisateur sur le fait que son propre membre de la famille « n’a pas consommé [fentanyl] par choix », a-t-elle répondu en partie, « Exactement – les gens pensent que ce message est en réaction aux trolls, mais en fait, c’est à cause du négatif que j’ai pu parler du plus gros problème, donc je suis plutôt contente… Je peux apporter la lumière là où la majeure partie du pays met son énergie. »

Une femme a été arrêtée en juillet en lien avec la mort de Leandro, a précédemment confirmé Fox News Digital.

Sophia Haley Marks, 20 ans, lui aurait vendu de la drogue avant d’être retrouvé mort le 2 juillet à New York, selon une source policière.

Au moment du décès de Leandro, Robert De Niro a déclaré dans une déclaration obtenue par Fox News Digital : « Je suis profondément affligé par le décès de mon petit-fils bien-aimé Leo. Nous apprécions grandement les condoléances de tout le monde. Nous demandons que nous s’il vous plaît, soyez privé pour pleurer notre perte de Leo. »