La fille de Rishi Kapoor, Riddhima Kapoor Sahni, se souvient de son père lors du premier anniversaire de sa mort, dit « si seulement je pouvais vous entendre m’appeler à nouveau » | Nouvelles des gens

New Delhi: À l’occasion du premier anniversaire de la mort de l’acteur vétéran Rishi Kapoor, sa fille Riddhima Kapoor Sahni s’est rendue sur Instagram pour partager un message sincère en souvenir de son défunt père.

La femme de 40 ans a partagé une photo amoureuse de l’acteur de « Kabhi Kabhie » et d’elle-même en tant que bébé et une jolie photo d’elle embrassant son père quand il était devenu vieux et gris.

Sur la photo, le duo a l’air aimant et sain, nous montrant le pouvoir du lien père-fille.

Riddhima a écrit une note émotionnelle sous la photo expliquant comment son père Rishi Kapoor résidera toujours dans son cœur et ne sera jamais oublié.

Elle a écrit: «Si seulement je pouvais entendre que tu m’appelais encore une fois … ‘Jusqu’à ce que nous nous revoyions, nous pensons toujours à toi, nous parlons toujours de toi, tu n’as jamais été oublié et tu ne le feras jamais. dans nos cœurs et vous y resterez, pour marcher et nous guider à travers nos vies, jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau. – Dorothy Mae Cavendish. Je t’aime toujours « .

Jetez un œil à son message émotionnel:

Ce jour-là, l’année dernière, le cinéma indien est l’un des acteurs les plus emblématiques, Rishi Kapoor nous a fait ses adieux. Sa mort soudaine a envoyé des ondes de choc à travers le pays alors que sa famille, ses amis et ses fans pleuraient sa disparition.

Il est décédé à l’hôpital de la Fondation Sir HN Reliance de Mumbai le 30 avril 2020 et luttait contre la leucémie (cancer du sang) depuis deux ans. L’acteur par excellence en a été soigné à New York pendant un an.

Le regretté acteur vétéran Rishi Kapoor a eu une illustre carrière à Bollywood et est connu pour de nombreux films tels que Kabhie Kabhie, Amar Akbar Anthony, Khel Khel Mein, Rafoo Chakkar, Do Dooni Chaar, Sargam, Karz et Chandni.