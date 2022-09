La fille de Raveena Tandon, Rasha, célèbre Ganesh Chaturthi 2022 avec maman, les internautes l’appellent “mini Tara Sutaria”

A l’occasion de Ganesh Chaturthi, Raveena Tandon et sa fille Rasha Thadani ont posé pour des photos avec les médias. Mercredi, le compte paparazzo Viral Bhayani a publié une vidéo du couple mère-fille souriant pour la caméra et remerciant les photographes.

Dans la vidéo, on pouvait également voir Raveena et Rasha plier les mains aux photographes. Raveena est arrivée avec un tout petit panier à la main et a enfilé une longue tenue rose et blanche pour l’occasion. Rasha a choisi des vêtements ethniques en moutarde et talons hauts.





Les fans dans la section des commentaires l’ont appelée la mini version de Tara Sutaria.

Sur Instagram, Raveena a également publié des aperçus des célébrations de Ganesh Chaturthi de sa famille. Raveena a été vue en train de faire une puja devant une idole de Ganesha sur la première photo. Elle a été vue sur une autre photo recevant les bénédictions du dieu avec son mari Anil Thadani, leurs enfants Ranbirvardhan et Rasha.





L’acteur a également partagé des photos des membres de sa famille posant devant une idole. “Tout sur aujourd’hui”, Raveena a légendé le post dans lequel elle a partagé les photos. Festivals, Ganesh Chaturthi, Om Ganeshay Namah et Ganpatibappam Morya ont été inclus comme hashtags. Rasha a partagé des images d’elle portant la tenue moutarde sur Instagram. Elle a posté les images sans texte mais avec les emojis pour un cœur rouge et les mains jointes.

En 2004, Anil et Raveena se sont mariés. Rasha et Ranbirvardhan sont leurs deux enfants. Quand Raveena n’avait que 21 ans en 1995, elle a adopté deux enfants, Pooja et Chaya. Ils sont tous les deux mariés et ont des enfants.

Dans KGF: Chapitre 2, Raveena est apparue aux côtés d’acteurs comme Yash, Sanjay Dutt, Prakash Raj, Malavika Avinash et Srinidhi Shetty. Le deuxième volet de cette année a été publié le 14 avril. En 2018, le premier film est sorti.