Superstar Rajinikanthla fille cadette de, Soundarya Rajinikanth, est devenue mère pour la deuxième fois de sa vie. C’est son premier enfant de son deuxième mariage avec Vishagan Vanangamudiacteur et homme d’affaires. Soundarya est autrefois béni d’un fils, Védle 6 mai 2015, de son premier mariage avec Ashwin Ramkumar, un industriel. Dans la nuit de dimanche 11 septembre, Soundarya Rajinikanth a pris sa place officielle Twitter et Instagram poignées pour partager un aperçu de son nouveau-né, où le bébé peut être vu adorablement tenant sa main.

Soundarya Rajinikanth partage des aperçus de son deuxième bébé

Sur une autre photo, on peut voir Soundarya Rajinikanth poster avec son bébé, ainsi que son fils aîné Ved et son mari Vishagan, le visage du bébé étant stratégiquement couvert derrière ses cheveux. Les autres photos proviennent de sa séance photo de grossesse avec Vishagan. Partageant les photos, Soundarya a écrit “Avec la grâce abondante des dieux et la bénédiction de nos parents, Vishagan, Ved et moi sommes ravis d’accueillir le petit frère de Ved, VEER RAJINIKANTH VANANGAMUDI, aujourd’hui 11/9/22 #Veer #Blessed #BabyBoy ? Un immense merci à notre incroyable médecins @sumana_manohar , Dr.Srividya Seshadri , @SeshadriSuresh3 “, révélant ainsi également qu’elle a nommé son deuxième fils, Veer Rajiniknath.

Avec la grâce abondante des dieux et la bénédiction de nos parents ???Vishagan, Ved et moi sommes ravis d’accueillir le petit frère de Ved ??? VEER RAJINIKANTH VANANGAMUDI aujourd’hui 09/11/22 #Virer #Béni ??merci à nos incroyables médecins @sumana_manohar Dr Srividya Seshadri @SeshadriSuresh3 ?? pic.twitter.com/a8tXbqmTxf soundarya rajnikanth (@soundaryaarajni) 11 septembre 2022

Abhishek Bachchan, Sriya Reddy et d’autres envoient leurs meilleurs vœux

Dès que Soundary avait partagé les photos, Abhishek Bachchan, Sriya Reddy, Sridevi Vijaykumar et d’autres célébrités et fans ont inondé ses poses de messages de félicitations et de meilleurs vœux. BollywoodLife félicite également Soundarya, son mari, Vishagan Vanangamudi, son père, Rajiniknath, sa mère Latha Rajiniknath, et le reste de sa famille.