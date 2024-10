La fille de R. Kelly, Buku Abi, affirme que le chanteur l’a agressée sexuellement lorsqu’elle était enfant

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer la lecture. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

La fille de R. Kelly, Buku Abi, a affirmé que son père l’avait agressée sexuellement lorsqu’elle était enfant.

Dans la nouvelle série documentaire du TVEI Streaming Network « R. Kelly’s Karma: A Daughter’s Journey », Abi, 26 ans, que la chanteuse de 57 ans partage avec son ex-femme Andrea « Drea » Kelly, a allégué que Kelly l’avait agressée quand elle avait 8 ans. ou 9 ans. Kelly et Drea, mariés de 1996 à 2009, sont également les parents de leur fils Robert et de leur fille Jaah.

« Il était tout pour moi. Pendant longtemps, je ne voulais même pas croire que cela se produisait », a déclaré Abi, née Joann Kelly, en larmes lors du premier épisode de la série en deux parties.

« Je ne savais pas que même s’il était une mauvaise personne, il me ferait quelque chose », a poursuivi Abi. « J’avais trop peur pour le dire à qui que ce soit. J’avais trop peur pour le dire à ma mère. »

« J’ai vraiment l’impression qu’une milliseconde a complètement changé ma vie et qui j’étais en tant que personne et a changé l’éclat que j’avais et la lumière que je portais », a déclaré Abi.

Abi a affirmé qu’elle avait signalé l’agression sexuelle présumée à sa mère en 2009, alors qu’elle avait 10 ans.

« Après l’avoir dit à ma mère, je n’y suis plus allé ; mon frère et ma sœur, nous n’y sommes plus allés. Et même jusqu’à présent, j’ai beaucoup de mal avec ça. »

Les avocats de Kelly n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Dans une déclaration au magazine People, l’avocate de Kelly, Jennifer Bonjean, a déclaré : « M. Kelly nie avec véhémence ces allégations. Son ex-femme a fait la même allégation il y a des années, et elle a fait l’objet d’une enquête du ministère des Services à l’enfance et à la famille de l’Illinois et elle était sans fondement. … Et les « cinéastes », quels qu’ils soient, n’ont pas contacté M. Kelly ou son équipe pour lui permettre de nier ces affirmations blessantes. »

Abi a détaillé la prétendue rencontre dans la deuxième partie de la série documentaire.

« Quand j’étais plus jeune, mon père, il représentait tout pour moi. Vous savez tout », a déclaré Abi. « J’avais environ 8 ou 9 ans et. Il organisait une fête et je ne voulais pas être sans lui. Alors au lieu de dormir dans ma chambre, j’ai décidé de dormir dans son bureau qui était près de la fête. »

« Et juste, je me souviens m’être endormi, et il devait être environ 3 ou 4 heures du matin, et je me souviens juste de m’être réveillé avec lui en train de me toucher et je ne savais pas quoi faire. Alors je me suis juste allongé là et je J’ai fait semblant de dormir », se souvient Abi en pleurant. « Et je ne savais pas quoi faire, alors je suis resté allongé là et j’ai fait semblant de dormir. »

« J’avais trop peur pour le dire à qui que ce soit. » — Buku Abi

Abi a déclaré que lorsqu’elle avait parlé à Drea des abus présumés, cela lui « avait complètement brisé le cœur ». Elle a rappelé qu’ils s’étaient adressés à la police et avaient déposé une plainte. Le documentaire indiquait qu’Abi avait été identifiée dans le rapport comme « Jane Doe ».

« J’ai dû parler aux officiers, aux conseillers et à tous ces gens de ce qui s’était passé, mais comme j’ai attendu si longtemps avant de dire quoi que ce soit, ils ne pouvaient vraiment rien faire », a déclaré Abi. « Ma mère a dû aller au tribunal pour moi. En gros, ils ne pouvaient pas le poursuivre parce que j’avais attendu trop longtemps, alors à ce moment-là de ma vie, j’avais l’impression d’avoir dit quelque chose pour rien. J’avais l’impression que c’était une perte de temps. . Et j’avais l’impression de faire subir tellement de choses à ma mère pour rien. »

Abi a déclaré qu’elle avait passé environ deux semaines et demie dans un hôpital psychiatrique et avait tenté de se suicider « à plusieurs reprises » en raison de l’agression sexuelle présumée.

En juin 2022, Kelly a été condamnée à 30 ans de prison à New York après avoir été reconnue coupable de racket et de trafic sexuel. En février 2023, le rappeur a été condamné à Chicago à 20 ans de prison supplémentaires pour pédopornographie et incitation à des relations sexuelles avec des mineurs. Kelly purgera simultanément toutes ces années sauf une et sera probablement éligible à la libération conditionnelle à 80 ans.

Lundi, la Cour suprême des États-Unis a rejeté une requête de Kelly visant à entendre un appel de sa condamnation à Chicago.

« D’après mon expérience personnelle avec lui, la prison est un endroit bien adapté pour lui », a déclaré Abi dans « Karma: A Daughter’s Journey ». Abi était enceinte pendant le tournage des docu-séries et a déclaré qu’elle n’emmènerait pas son premier enfant, un fils qu’elle a nommé Omni, lui rendre visite pendant qu’il est emprisonné.

« Si mon fils pose des questions, je vais être aussi honnête que possible », a-t-elle déclaré. « Mais je n’emmènerai pas mon fils en prison. »