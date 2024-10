La fille de R. Kelly allègue qu’il l’a agressée sexuellement dans un nouveau document

Buku Abi, également connue sous le nom de Joann Kelly, a affirmé que son père, le chanteur de R&B en disgrâce R. Kelly, l’avait agressée sexuellement lorsqu’elle était enfant dans un nouveau documentaire.

«Pendant longtemps, je ne voulais même pas croire que cela se produisait», dit Abi en larmes dans «R. Kelly’s Karma: A Daughter’s Journey », désormais diffusé sur TVEI. «J’avais trop peur pour le dire à qui que ce soit. J’avais trop peur pour le dire à ma mère.

« J’ai vraiment l’impression qu’une milliseconde a complètement changé ma vie et qui j’étais en tant que personne. J’ai changé l’éclat que j’avais et la lumière que je portais.

Kelly a nié les allégations par l’intermédiaire d’un avocat.

Abi partage son histoire au cours du documentaire en deux parties réalisé par Venessa Renee, qui comprend également des entretiens avec sa mère Drea Kelly, ses frères et sœurs Jaah Kelly et Robert Kelly Jr. et ses grands-parents.

«C’est un monstre», dit Melissa Lee, la grand-mère d’Abi, à propos de R. Kelly dans le premier opus. « Il n’y a pas d’autre mot pour lui, c’est un monstre. Ce qu’il a fait à ces enfants, ce qu’il a fait à notre fille. … Il ne devrait pas vivre. Je pense que le mettre en prison est trop facile.

Kelly purge actuellement une peine après avoir été condamnée en 2021 pour trafic sexuel et racket. En 2023, sa peine initiale de 30 ans a été prolongée à 31 ans après sa condamnation pour des accusations distinctes de pédopornographie et d’incitation. Les premières accusations fédérales contre Kelly ont été portées presque parallèlement à la sortie de la série documentaire Lifetime 2019, « Surviving R. Kelly », qui détaillait des décennies d’abus sexuels présumés de la part du chanteur et mettait en vedette plusieurs accusateurs.

« R. Kelly’s Karma » s’ouvre avec Abi déclarant qu’elle « se sent à 100 %[s] comme s’il méritait d’être en prison.

«Tout ce que je sais, c’est ce qui m’est arrivé», développe plus tard Abi dans le documentaire. « Tout ce que je sais, c’est ce qui est arrivé à ma mère. Tout ce que je sais, c’est ce qui est arrivé à mon frère et à ma sœur. Et, à cause de cela, j’ai l’impression qu’en tant que famille, nous savons tous pourquoi il est en prison.

R. Kelly lors d’une audience en 2019 au bâtiment du tribunal pénal de Leighton à Chicago. (Antonio Pérez/Chicago Tribune/Associated Press)

Selon Abi, son père « voulait dire que le monde [her]» étant enfant. Mais tout a changé une nuit lorsque Kelly organisait une fête et qu’Abi a décidé de dormir dans le bureau plutôt que dans sa chambre pour pouvoir être plus proche de lui et des événements de la soirée.

«Je me souviens juste de m’être réveillé en le voyant me toucher», raconte Abi, qui a déclaré que l’incident s’était produit quand elle avait 8 ou 9 ans. «Je ne savais pas quoi faire, alors je me suis simplement allongée là et j’ai fait semblant de dormir. »

Elle ajoute : « J’avais trop peur pour le dire à qui que ce soit. C’était même difficile d’accepter que cela se soit produit. Pendant longtemps, j’ai juste essayé de le mettre ailleurs. Mais c’est arrivé à un point où c’en était trop. C’était trop pour ne pas en parler. C’était trop de choses pour ne pas s’en occuper. J’ai donc dû le dire à ma mère. Quand je lui ai dit, cela lui a complètement brisé le cœur.

Le documentaire détaille comment Abi a signalé les abus à sa mère en 2009, alors qu’elle avait 10 ans. Selon des documents judiciaires que les cinéastes ont obtenus lorsque les papiers de divorce de Kelly ont été descellés en 2019, le ministère des Services à l’enfance et à la famille de l’Illinois a enquêté sur Kelly pour avoir prétendument agressé une préadolescente Jane Doe en 2009. Le dossier indiquait également que « l’agent chargé du dossier pensait que l’abus avait eu lieu. , mais en raison du temps écoulé entre les abus et le signalement de l’incident par Jane Doe, les accusations ont été abandonnées.

Abi, qui se souvient avoir parlé à divers responsables après avoir parlé à sa mère des abus, dit que c’était difficile parce qu’elle avait l’impression qu’elle avait parlé à l’époque « pour rien ».

« En gros, ils n’ont pas pu le poursuivre parce que j’ai attendu trop longtemps », explique Abi. « J’avais l’impression que c’était du gaspillage. J’avais l’impression de faire subir tant de choses à ma mère pour rien.

L’avocate de Kelly, Jennifer Bonjean, a répondu aux allégations d’Abi dans une déclaration à Personnes.

« M. Kelly nie avec véhémence ces allégations », a déclaré Bonjean. «Son ex-femme a fait la même allégation il y a des années, et elle a fait l’objet d’une enquête du Département des services à l’enfance et à la famille de l’Illinois et elle était infondée. … Et les « réalisateurs », quels qu’ils soient, n’ont pas contacté M. Kelly ou son équipe pour lui permettre de nier ces affirmations blessantes.»

En plus des allégations, « R. Kelly’s Karma » présente Abi et ses frères et sœurs partageant ce dont ils se souviennent de la fuite de leur maison d’enfance avec leur mère et comment ils ont été affectés par les actions de R. Kelly.

« Je ne veux en aucun cas lui ressembler », déclare Robert Kelly Jr.

Abi, qui a donné naissance à son premier enfant au cours du tournage du documentaire, parle également franchement de l’enregistrement de son duo avec Kelly (« Wanna Be There ») lorsqu’elle était plus jeune, de ses luttes contre l’automutilation et de sa précédente fausse couche, comme ainsi que des notes plus pleines d’espoir pour l’avenir de sa famille.

« Moi, mon frère et ma sœur, nous allons changer le récit sur le nom de famille Kelly », déclare Abi. « Pour mon fils, ce nom va être quelque chose dont il pourra être fier. Ce sera quelque chose qu’il portera avec honneur.