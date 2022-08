La fille de Priyanka Chopra, Malti, est une réplique de maman et de fille desi comme elle [View Pic]

Priyanka Chopra a offert à ses fans un régal visuel en partageant en ligne les photos de sa fille bien-aimée Malti Marie Chopra Jonas. Cependant, elle a gardé son visage caché tout au long et ses fans respectent également sa vie privée et ne la poussent jamais à montrer son visage car ils savent que la diva le fera, le moment venu. Jusque-là, elle partage ses moments et les fans adorent ça aussi. Comme tout à l’heure, elle a partagé une photo de sa fille Malti avec son Choti Nani, et l’a sous-titrée, “Je t’aime, Choti Nani”. Eh bien, la photo montre que Malti sera une réplique totale de sa mère, car les fans de filles desi peuvent la voir porter des bracelets et un bracelet de cheville comme le font toutes les filles indiennes.

Priyanka Chopra est une pure desi et malgré son mariage avec Nick Jonas et son séjour aux États-Unis après son mariage, elle est restée en contact avec l’Inde et à maintes reprises ses fans et ses proches en ont été témoins. Priyanka a même ouvert un restaurant nommé «Sona» qui propose de la cuisine indienne à tous les desi qui séjournent aux États-Unis et ailleurs. Eh bien, elle a même lancé sa marque maison mais a été massivement critiquée pour son prix élevé.

De nombreux utilisateurs ont affirmé que le prix de sa marque maison était ridiculement cher. Un utilisateur a commenté : ” Pourquoi un ensemble de serviettes coûte-t-il plus cher que les lampes ? 168 $ de serviettes contre des lampes à 98 $ ? Peut-être que les lumières des lampes sont réglées sur éteintes par défaut pour que les invités ne voient pas à quel point les serviettes à 168 $ voir.” Priyanka Chopra profite en ce moment de sa maternité car elle a Malti dans sa vie après beaucoup de prières. Priyanka et Nick forment un couple idéal et ont surmonté tous les obstacles entre eux. Ils sont toujours affectés par les jugements qui les entourent.