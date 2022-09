La fille de Phil Hartman, Birgen, rend hommage à la défunte star de “SNL” à l’occasion de ce qui aurait été son 74e anniversaire

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La fille de Phil Hartman a honoré la défunte star de “Saturday Night Live” d’une manière sincère.

Samedi aurait été le 74e anniversaire de l’acteur et comédien. Pour l’occasion, Birgen Hartman s’est rendue sur Twitter et a partagé deux photos du patriarche déguisé en chat pour un sketch comique.

“Le 74e anniversaire de mon père aujourd’hui !” a tweeté le trentenaire. « Merci pour le trouble de la personnalité ! »

“(Joking – @realjonlovitz m’a dit que je pensais que j’étais un chat jusqu’à ce que j’aie 4 ans)”, a-t-elle ajouté dans un tweet de suivi.

Lovitz, 65 ans, était l’un des amis les plus proches de Hartman.

Hartman, star de “NewsRadio” dont la voix a également été présentée dans “The Simpsons”, est décédée en 1998 à l’âge de 49 ans. L’épouse de Hartman, Brynn, l’a tué par balle avant de se suicider à 40 ans.

Leurs deux enfants, Birgen et Sean, ont grandi hors de la vue du public. Il a déjà été rapporté que les enfants avaient été élevés par la sœur de Brynn et son mari dans le Midwest.

En 2017, Birgen a fait un rare commentaire sur l’implication de son père dans “The Simpsons” et sur la façon dont elle est toujours célébrée par les fans aujourd’hui.

“C’est formidable que les gens aiment encore et se souviennent des personnages de mon père dans” Les Simpson “”, a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter. “Même après plus de 20 ans, je vois toujours des gens citer Lionel Hutz ou partager des mèmes de Troy McClure. Le fait que ces personnages se soient portés à l’époque moderne et soient restés pertinents est tellement cool à voir, et je pense que mon père le ferait. en ont été fiers.”

Hartman est également apparu dans de nombreux films, dont “So I Married an Axe Murderer”, “Houseguest” et “Jingle All the Way”.

Hartman était membre du groupe de comédie The Groundlings, a rapporté le magazine People. C’est là qu’il rencontre Paul Reubens. Hartman a non seulement aidé la bande dessinée à développer son personnage Pee-wee Herman, mais il a également co-écrit “Pee-wee’s Big Adventure”.

Avant sa mort, Hartman a réfléchi au succès qu’il a obtenu à Hollywood.

“Je pense que dans ma vieillesse, j’ai réalisé à quel point tout est précieux, et j’essaie d’apprécier les nombreuses bénédictions qui m’ont été accordées”, a déclaré Hartman dans une interview en 1998. “Mais il y a aussi ce sentiment de vulnérabilité si la fortune tournait mal, et que vous vivez avec la conscience que tout peut arriver dans ce monde.”