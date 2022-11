La fille de Phil Collins, Lily Collins, ne voulait pas de « laissez-passer gratuit » dans l’industrie : « C’était hors de question »

Lily Collins voulait le faire toute seule.

Collins, la fille du célèbre musicien Phil Collins, s’est confiée à Vogue France dans une récente interview pour s’assurer qu’elle n’obtiendrait pas de « laissez-passer gratuit » en raison de son nom de famille.

“Il était hors de question que les gens pensent que j’utilise un laissez-passer gratuit grâce à mon nom”, a déclaré Collins au point de vente, via “Entertainment Tonight Canada”. “Je suis fière de mon père, mais je voulais être moi, pas seulement sa fille. Pour cela, j’étais prête à attendre pour percer.”

Collins a noté que ses “castings ratés” lui avaient appris à voir agir comme son “travail”.

“A force de castings ratés, j’ai appris à me concentrer davantage sur mon travail, et j’ai réussi à faire de la comédie mon métier”, a-t-elle déclaré. “Mais je ne me repose pas sur mes lauriers : ce milieu est très concurrentiel et les places sont chères.”

Bien qu’elle chante un peu comme son père, l’actrice d'”Emily in Paris” a expliqué qu’elle ne voulait pas suivre les traces de Phil.

“J’adore chanter. Mais comme je voulais tracer ma propre voie, loin du génie paternel, j’ai préféré être actrice”, a déclaré Collins.

Elle poursuit : “J’ai joué dans quelques comédies musicales car c’est le seul cadre dans lequel je m’autorise à chanter. Franchement, j’aurais trop peur des comparaisons !”

La star de la télévision n’est pas la seule personne célèbre à avoir évoqué l’idée du “nepo[tism] bébé” ces derniers temps.

La fille de Johnny Depp, Lily-Rose Depp, a évoqué le sujet lors d’une récente interview avec le magazine Elle.

“Internet semble se soucier beaucoup de ce genre de choses”, a-t-elle déclaré au point de vente. “Les gens vont avoir des idées préconçues sur vous ou sur la façon dont vous en êtes arrivé là, et je peux certainement dire que rien ne vous permettra d’obtenir le rôle, sauf d’avoir raison pour le rôle.”

“Internet se soucie beaucoup plus de qui est votre famille que des personnes qui vous jettent dans les choses. Peut-être que vous mettez le pied dans la porte, mais vous avez toujours le pied dans la porte. Il y a beaucoup de travail qui vient après ce.”

Depp a ensuite comparé la situation à quelqu’un qui est devenu médecin, bien que le modèle ait noté qu’elle ne comparait pas directement les deux professions.

“C’est bizarre pour moi de réduire quelqu’un à l’idée qu’il n’est là que parce que c’est une chose générationnelle. Cela n’a tout simplement aucun sens. Si la mère ou le père de quelqu’un est médecin, et que l’enfant devient médecin, vous ‘ne va pas être comme, ‘Eh bien, tu n’es médecin que parce que ton parent est médecin.’ C’est comme, ‘Non, je suis allé à l’école de médecine et j’ai suivi une formation.'”

Elle a précisé: “J’en entends beaucoup plus parler des femmes, et je ne pense pas que ce soit une coïncidence.”

