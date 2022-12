La fille de Pelé répond aux affirmations sur la détérioration de la santé de l’icône

Flavia Nascimento a nié que son père soit en soins palliatifs

La fille du triple vainqueur de la Coupe du monde, Pelé, a nié que la légende du football brésilien ait été transférée en soins palliatifs.

Le journal Folha de S. Paulo a rapporté ce week-end que Pelé, 82 ans, avait été transféré en soins de fin de vie car son traitement de chimiothérapie ne fonctionnait plus efficacement.

Les médecins de Pelé à l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo n’ont pas confirmé ces affirmations et sa fille, Flavi Nascimento, affirme que le rapport n’est pas exact.

«C’est assez injuste que les gens disent qu’il est en phase terminale, qu’il est sous soins palliatifs. Croyez-nous : ce n’est pas ça. Nascimento a déclaré dans une interview avec le géant brésilien de la radiodiffusion Globo TV.

“Il est malade, il est vieux, mais en ce moment il est soigné pour une infection respiratoire et quand il ira mieux il sera de retour à la maison”, dit une autre des filles de Pelé, Kely. “Il ne dit pas au revoir dans un hôpital en ce moment.”

Kely a expliqué que Pelé avait contracté Covid il y a trois semaines, ce qui a entraîné l’infection respiratoire que le dernier rapport du personnel médical d’Albert Einstein a détaillé.

Pelé a été hospitalisé la semaine dernière, mais il est dans un état stable et a bien réagi au traitement de l’infection, selon le rapport médical publié samedi.

Pelé s’est fait retirer une tumeur du côlon en septembre de l’année dernière et reçoit régulièrement des soins hospitaliers. Flavia Nascimento dit qu’il n’y a pas eu de rémission complète de son cancer, bien que ses médicaments aient été ajustés de temps à autre.

Alors que les fans du club d’enfance de Pelé, Santos, organisaient une veillée devant Albert Einstein, Pelé a mis en ligne dimanche un rapport de l’hôpital sur son compte Instagram pour tenter de rassurer ses abonnés.

Lire la suite La légende brésilienne Pelé transférée aux soins de fin de vie – médias

“Mes amis, je veux que tout le monde reste calme et positif. Je suis fort, avec beaucoup d’espoir et je suis mon traitement comme d’habitude. Je tiens à remercier toute l’équipe médicale et soignante pour tous les soins que j’ai reçus », il a écrit.

“J’ai beaucoup de foi en Dieu et chaque message d’amour que je reçois de vous partout dans le monde me garde pleine d’énergie. Et regardez aussi le Brésil en Coupe du monde ! Merci beaucoup pour tout.”

“Force, roi !” a écrit la FA brésilienne, connue sous le nom de CBF, dans la section des réponses. “Tout va bien se passer! Nous sommes avec toi.”

Le Brésil affrontera la Corée du Sud en huitièmes de finale de la Coupe du monde Qatar 2022 lundi, avec Neymar, diplômé de l’académie Santos de Pelé, qui reviendra probablement d’une blessure à la cheville.