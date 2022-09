La fille de “Pawri Hori Hai”, Dananeer Mobeen, sort la couverture de Chupke Se et laisse Internet impressionné

La renommée du mème Pawri Hori Hai, Dananeer Mobeen, a une fois de plus fait la une des journaux pour ses prouesses exceptionnelles en chant. Il y a quelques jours à peine, l’influenceuse pakistanaise s’est rendue sur Instagram pour partager une vidéo d’elle chantant un numéro à succès de Bollywood, Chupke Se. Tiré du film Saathiya, le clip vidéo du morceau capture la romance torride des acteurs principaux Rani Mukerji et Vivek Oberoi. Écrit par Gulzar, Chupke Se a reçu la voix mélodieuse de Sadhana Sargam en collaboration avec Murtuza et Qadir. Pendant ce temps, l’artiste lauréat d’un Grammy AR Rahman a composé le numéro populaire.

Maintenant, Dananeer Mobeen a tenté la couverture de Chupke Se dans son propre style qui a impressionné les internautes. Dans le clip, la sensation «Pawri Hori Hai» peut être vue assise sur un lit, enfilant une tenue décontractée grisâtre. Elle récite les paroles pendant que la musique faible joue en arrière-plan. Tout en partageant la vidéo en ligne, Mobeen a déclaré que Chupke Se était l’une de ses chansons préférées et qu’elle voulait donc essayer. Elle a écrit: «Chupke se. J’ai vraiment adoré cette chanson et je voulais l’essayer. Ps le chanteur professionnel principal nahi hun toh s’il vous plaît pas de haine (PS: je ne suis pas un chanteur professionnel donc s’il vous plaît pas de haine).

Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous:

En 5 jours, la bobine Instagram a recueilli plus d’un million de likes sur l’application de partage de photos. Pendant ce temps, un barrage de fans s’est rendu dans la section des commentaires du message pour louer l’influenceur pakistanais. Tandis que l’un d’eux écrivait : « Votre voix est si belle que je déteste karne ka koi chance salut nahi banta (Votre voix est si belle qu’il n’y a aucune raison de détester) », un autre a ajouté : « Coke studio (une émission de chant de célébrités) veut savoir Votre emplacement.” Pendant ce temps, une multitude d’émoticônes de cœur rouge ont également inondé la section des commentaires du message.

Pour ceux qui ne le savent pas, Dananeer Mobeen est devenue une sensation du jour au lendemain pour sa vidéo emblématique «Pawri Hori Hai» qui est devenue l’une des tendances de mèmes les plus virales de 2021. Dans le clip, Mobeen a été vue traîner avec ses amis, mais c’était un dialogue et un accent emblématiques qui se sont propagées comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Elle a dit : « Yeh hum hai, yeh humari car hain, aur yeh hamari pawri (fête) hori hai ». Le clip viral a donné lieu à un festival de mèmes viraux auquel se sont joints plusieurs célébrités célèbres.

