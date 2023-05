La fille de Paul Walker, Meadow, dit qu’elle parle à son défunt père par le biais de chiffres, regarde à plusieurs reprises ses films

Le mannequin Meadow, 24 ans, qui fera une apparition dans Fast X, le prochain film de la franchise Fast and Furious, pense qu’elle reste connectée à son père, décédé dans un accident de voiture en novembre 2013, à l’âge de 40 ans. , rapporte aceshowbiz.com.

Parlant de leur connexion, Meadow a déclaré à E! News, « Pour moi, ce sont les chiffres, quatre et sept sont les chiffres préférés de mon père. Et je jure que chaque fois que je doute de quelque chose ou que je me dispute avec quelqu’un ou quoi que ce soit, je commence à voir quatre et sept partout. Alors je sache toujours que c’est lui. »





« Même hier, j’ai eu un moment, puis les cloches de l’horloge ont commencé à sonner. Et je me suis dit: » OK, tout va bien, ça va aller « », se souvient Meadow. Paul a joué le rôle de Brian O’Conner dans la franchise de films à succès, et Meadow est maintenant ravie de faire partie de Fast X. Elle a partagé : « Pour moi, c’est super excitant et il serait étonné que cela se produise. »

Meadow a connu le succès en tant que mannequin et insiste sur le fait que cela reste sa « grande passion ». Malgré cela, Meadow a suggéré qu’elle était prête à tourner plus de films à l’avenir. Elle a dit: « J’y réfléchis. Le mannequinat est mon objectif et c’est ma grande passion, mais je pourrais me voir potentiellement dans le futur éclater un peu. »

En novembre 2022, Meadow a admis qu’elle regardait à plusieurs reprises les films de son défunt père pour se rappeler le son de sa voix. Elle a déclaré à la rubrique Page Six du journal New York Post : « Ils disent toujours que la première chose qu’on oublie de quelqu’un, c’est sa voix, alors j’ai la chance d’avoir sa voix dans de nombreux films. »

« J’aime regarder (ses films) la nuit. Pour moi, cela me procure de la joie de parler de lui et de garder son esprit vivant », a-t-elle confié. « Honnêtement, je le voyais juste comme mon père, et je pense qu’il m’a gardé très dans les coulisses de tout, donc je n’avais pas réalisé à quel point sa base de fans était importante. » (Avec les contributions de l’IANS)



