Lundi, la fille de 22 ans de la star de « Fast and Furious », Meadow, a publié une vieille photo d’elle et de son père sur son compte Instagram vérifié.

« Une journée idiote à retenir dans la tristesse. Aujourd’hui, une célébration de l’amour et du bonheur que vous avez apporté au monde », pouvait-on lire dans la légende. « Voici une photo de mon meilleur ami et je fais la sieste. »

L’acteur était passager dans une Porsche Carrera GT 2005 qui a percuté un poteau lumineux et a pris feu dans la communauté de Valence à Santa Clarita, à environ 30 miles au nord d’Hollywood.

La voiture était conduite par son partenaire de l’équipe de course Roger Rodas, également décédé dans l’accident.

La co-star de « Fast and Furious » de Walker et ami proche, Vin Diesel, a également posté une photo de lui et de la star décédée sur son compte Instagram vérifié.

« Sept ans … Pas un jour ne passe … Tout l’amour, toujours », disait la légende de DIesel.

Leur co-star Jordana Brewster a posté une photo de Walker écrivant simplement « 7 ans ».

Meadow Walker a également honoré son père en septembre à l’occasion de ce qui aurait été son 47e anniversaire.