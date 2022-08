La fille de Notorious BIG dépose la caution de 1 million de dollars de son petit ami à New York dans une affaire de délit de fuite

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

EXCLUSIF: La fille de Notorious B.IG. a déposé la caution de 1 million de dollars de son petit ami mercredi après son arrestation dans un délit de fuite qui a blessé trois personnes, dont une mère et son tout-petit, a appris Fox News.

Le beau de longue date de T’yanna Wallace, Tyshawn Baldwin, avec qui elle partage une petite fille, aurait fui les flics le 10 août lors d’un contrôle routier de routine dans le Queens et aurait percuté un groupe de piétons. Il a été arrêté six jours plus tard après s’être rendu.

Le juge Scott Dunn a ordonné que Baldwin, 28 ans, soit détenu avec une caution de 1 million de dollars – mais heureusement pour l’accusé, sa petite amie héritière du hip hop l’a renfloué, selon les dossiers judiciaires obtenus par Fox News Digital.

Les documents déposés au tribunal pénal du Queens montrent que Wallace a mis en place sa maison de 1,5 million de dollars à Brooklyn pour garantir la caution de Baldwin en utilisant les services d’Ira Judelson, qui n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

T’yanna Wallace, 29 ans, est l’un des deux enfants engendrés par l’artiste légendaire – considéré par beaucoup comme le plus grand rappeur de tous les temps.

Biggie Smalls, né à Brooklyn, dont le prénom est Chris Wallace, a également un fils, CJ Wallace.

T’yanna Wallace a fondé et dirige une entreprise de vêtements, Notoriouss, qui vend des marchandises représentant le visage de son défunt père, assassiné à Los Angeles en 1997 lors d’une fusillade en voiture.

La collision tragique s’est déroulée après que la police a arrêté Baldwin pour avoir prétendument garé son Durango SRT Hellcat 2021 dans une intersection très fréquentée – ainsi que pour avoir un échappement bruyant et des vitres teintées sombres, selon les documents judiciaires.

Il s’est d’abord conformé aux instructions des agents, en fournissant son permis de conduire et son immatriculation.

Mais lorsque les flics ont vérifié ses papiers, ils ont vu que son permis était suspendu et lui ont ordonné de descendre de sa voiture.

Au lieu de cela, Baldwin aurait boulonné et frappé une mère poussant sa fille de 2 ans dans une poussette et un livreur de nourriture, selon la plainte pénale. Tous trois ont été grièvement blessés.

Baldwin a été interpellé mercredi pour 17 chefs d’agression au premier degré, de mise en danger imprudente, de mise en danger du bien-être d’un enfant et d’autres chefs d’accusation.

L’avocat de la défense, Ken Belkin, a refusé de commenter le lien entre la fille de Biggie et le cas de son client.

“Je veux rappeler à tous qu’il est présumé innocent et qu’il y a plus dans cette histoire que la version du NYPD”, a déclaré Belkin à Fox News Digital. “Mon client est un homme bon, qui n’a jamais eu d’ennuis auparavant.”

S’il est reconnu coupable, Baldwin risque jusqu’à 25 ans de prison.