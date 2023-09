La fille de Nicole ‘Snooki’ Polizzi défile à la NYFW : Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Nicole « Snooki » Polizzi35 ans, était une maman fière cette semaine, lorsque sa fille Giovanna, 8 ans, a défilé lors d’un défilé lors de la Fashion Week de New York. La star de Jersey Shore s’est rendue sur Instagram pour partager plusieurs photos et clips vidéo de sa mini-moi alors qu’elle se pavanait avec confiance lors du 13e défilé de mode annuel Rookie USA. Le message comprenait également une adorable photo de la mère et de la fille posant sur le tapis rouge de l’événement.

Snooki portait un haut soyeux marron foncé sous un cardigan noir à manches longues, un short bleu et des plateformes compensées noires. Elle avait les cheveux lâchés et portait également un sac à bandoulière ébloui. Giovanna a enfilé un haut violet à manches courtes sous un gilet en jean, un pantalon noir et des baskets noires et blanches. Elle avait également les cheveux détachés et affichait un grand sourire pendant la séance photo.

Giovanna a également enfilé un sweat à capuche gris clair avec un short alors qu’elle défilait avec d’autres enfants de son âge. « Tellement fière de ma magnifique petite fille ! Tu peux tout faire mon bébé ! ✨ (tu peux tout à fait dire que je suis une maman de joie quand je crie) », Snooki a légendé son message.

Avant que Snooki ne partage le moment amusant et mémorable de Giovanna cette semaine, elle a partagé des photos de son fils Laurentla fête du 11ème anniversaire de ‘s le mois dernier. La belle partage Lorenzo ainsi que Giovanna et son fils Angelo4 ans, avec son mari Jionni LaValle. Dans le message, visible ci-dessous, la famille a souri joyeusement et a posé devant le gâteau d’anniversaire de Lorenzo.

« JOYEUX 11ÈME ANNIVERSAIRE à mon Lorenzo ! Mon premier bébé qui fait de moi une mère. Je t’aime putain ! Tellement fier de tout ce que vous faites. Merci de m’avoir choisi pour être votre mawma. ARRÊTEZ DE GRANDIR 😩 », a écrit Snooki dans la légende.

Lorsque Snooki ne jaillit pas de photos de ses enfants, elle partage ses propres selfies. La personnalité de MTV a récemment partagé un selfie miroir dans lequel elle porte un « costume de Snooki » comprenant une mini-robe à imprimé animal et des jambières en fourrure avec des baskets assorties. Le look est vendu et elle en a fait la promotion auprès de ses fans.