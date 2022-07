La fille de Neelam Kothari, Ahana, vole la vedette à l’actrice d’Agneepath, les internautes l’appellent “beauté”

Neelam Kothari a fait sensation de la fin des années 80 au milieu des années 90. Son charme et sa présence dans des films comme Ilzaam, Do Qaidi, Hatya et Agneepath ont été remarqués par les masses et les critiques. Actuellement, l’actrice est devenue une personne de famille et elle mène une vie tranquille avec son mari, l’acteur Samir Soni, et sa fille Ahana.

Récemment, la famille s’est envolée pour les Maldives et ils ont capturé les moments de leurs vacances. Neelam a partagé ces moments sur son Instagram, et ses followers étaient en admiration devant la petite princesse. Neelam a posté un article de carrousel dans lequel le trio pose, mais Ahana a enlevé la vedette à ces acteurs. Neelam a posté les photos avec la légende : “Et nous repartons.”

Voici le poste







Dès que l’actrice a posté les photos, ses followers ont réagi avec amour et louanges pour la petite Ahana. Un utilisateur a affirmé : “Belle famille”. Un autre utilisateur a affirmé : “Belle photo de famille de samir ji neelam mam & Ahana.” Une internaute du nom d’Ahana, “Beauté”. Alors qu’un autre internaute a déclaré: “Masha Allah, que Dieu bénisse toujours toute la famille.” Pour les non avertis, deux ans après leur mariage, Samir et Neelam ont adopté Ahana en 2013.

Sur le plan du travail, Neelam a été vue pour la dernière fois comme elle-même dans la série Netflix Fabulous Lives of Bollywood Wifes. Pour les non-initiés, lors d’un des épisodes de ladite série, Neelam Kothari avait subi une intervention au botox et s’était fait des injections devant la caméra.

Maintenant, se référant à la même chose lors d’une interview avec Pinkvilla, Neelam a déclaré que selon elle, les gens font tout un plat du botox et des procédures similaires. Elle a ajouté que le vieillissement est inévitable et que pour se faire belle, les gens « font des trucs ».

“Je sens juste que les gens font tout un plat du botox et de toutes ces procédures. Vous allez vieillir un jour et vous allez faire des choses pour vous sentir bien et avoir l’air bien. Je me demande pourquoi pas. Les gens se prennent eux-mêmes trop sérieusement, quel est le problème ? C’était tout mon processus de réflexion. Est-ce que j’y ai trop réfléchi ? Non. J’ai juste dit à l’équipe que “écoutez, je suis face à la caméra. Je vais faire ça pour la première fois. Vous voulez le filmer ? » Ils ont saisi l’opportunité”, a déclaré Neelam au portail.