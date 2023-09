La fille de Morgan Harris, une femme assassinée des Premières Nations, quitte sa réunion avec le ministre

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

Cambria Harris a quitté une réunion avec un ministre fédéral lundi matin, a-t-elle déclaré, après que le gouvernement ait posé des questions sur la faisabilité plutôt que sur un engagement ferme à rechercher dans une décharge de Winnipeg la dépouille de sa mère.

Les corps de Morgan Harris et Marcedes Myran sont soupçonnés de se trouver dans la décharge de Prairie Green, un établissement privé au nord de la ville, et les familles demandent aux autorités de fouiller le site depuis des mois.

La police a déclaré que les femmes avaient été jetées dans des décharges après avoir été tuées par un tueur en série présumé.

Harris a déclaré lors d’un rassemblement à Ottawa que c’était traumatisant pour le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, d’inviter les familles à une réunion lundi sans rien apporter de nouveau à la table.

« En fait, j’ai fini par quitter la réunion en raison du manque de respect dont ma famille a fait l’objet », a déclaré Harris à CBC News.

Elle a ajouté que l’expérience montre que le gouvernement canadien ne prend pas au sérieux les femmes autochtones disparues et assassinées.

REGARDER | Appels à la recherche d’une décharge lors d’un rassemblement à Winnipeg : Un rassemblement à l’Assemblée législative du Manitoba demande la recherche d’une décharge Les familles et les partisans des femmes autochtones disparues se sont réunis lundi à l’Assemblée législative du Manitoba pour demander aux gouvernements provincial et fédéral de rechercher les restes des femmes dans une décharge. Cela faisait partie d’une journée d’action qui a vu des manifestations se dérouler dans tout le pays.

Anandasangaree, dans une déclaration fournie par son directeur des communications par intérim, a qualifié la situation de « déchirante » et a exhorté tous les partenaires, y compris le gouvernement du Manitoba, à venir à la table en collaboration.

La Chambre des communes a repris ses séances d’automne lundi. Pendant ce temps, Harris se tenait à l’extérieur, dans l’ombre du bâtiment, dénonçant la complaisance et les querelles de compétence.

« Il est clair que la réconciliation est morte, parce que nous sommes toujours assis ici, 10 mois plus tard, dans ces salles avec différents politiciens de tous les niveaux de gouvernement expliquant mon histoire encore et encore, les suppliant de retrouver ma mère », a déclaré Harris, 22 ans. membre de la Première Nation de Long Plain au Manitoba.

« C’est une triste, triste déclaration à faire. »

Lundi, des gens marchent vers la Colline du Parlement à l’occasion de la Journée internationale d’action pour fouiller les décharges. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Rallyes programmés en cross-country

Des habitants d’au moins 17 villes devaient se rassembler dans le cadre de la journée d’action de lundi, organisée par les familles Harris et Myran et soutenue par des organisations comme Amnesty International.

À Ottawa, les cris « Ramenez-les à la maison » et « Fouillez la décharge » ont retenti alors que les orateurs s’adressaient à une foule d’environ 100 personnes, dont beaucoup étaient vêtues de rouge de la tête aux pieds, rassemblées près de la flamme du centenaire de la Colline du Parlement.

Jordan Myran, sœur de Marcedes Myran, s’est brièvement adressée à la foule, les remerciant de continuer à soutenir la cause.

« Nous avons besoin que vous participiez à ce combat pour accomplir ce travail. Tout le monde doit commencer à utiliser sa voix », a-t-elle déclaré.

Jorden Myran, au centre, sœur de Marcedes Myran, est accompagnée de Cambria Harris, fille de Morgan Harris, à droite, et de Bridget Tolley, à gauche, fondatrice des Familles de Sœurs par l’esprit sur la Colline du Parlement. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Geraldine Shingoose, survivante des pensionnats indiens, a reçu des acclamations lorsqu’elle a déclaré au groupe que sa rencontre avec Anandasangaree était la première fois qu’elle rendait un cadeau cérémonial de tabac.

« Lorsque vous donnez du tabac, vous avez une relation de donner et de recevoir, et nous n’avons rien reçu aujourd’hui », a déclaré Shingoose.

La grande chef Cathy Merrick, de l’Assemblée des chefs du Manitoba, a reconnu que la réunion n’avait pas répondu aux attentes.

« Nous pensions qu’ils apporteraient des nouvelles positives », a-t-elle déclaré, ajoutant que « la bureaucratie dans nos systèmes » ralentit les choses.

« C’est très décourageant », a-t-elle déclaré.

Une autre réunion mardi

Avant le rassemblement, Merrick a rejoint les familles pour une conférence de presse dans la rue à l’hôtel Westin, en compagnie de la chef de la Première nation de Long Plain, Kyra Wilson, des familles des sœurs par l’esprit, de l’Assemblée des sept générations et du Manitoba Keewatinowi Okimakanak. Les groupes continuent de faire pression sur les gouvernements provincial et fédéral pour qu’ils mènent les recherches.

Jeremy Skibicki a été accusé de meurtre au premier degré pour la mort de Harris et Myran et de deux autres personnes : Rebecca Contois, dont les restes partiels ont été retrouvés dans une autre décharge l’année dernière, et une femme non identifiée appelée Mashkode Bizhiki’ikwe ou Buffalo Woman.

Les rassemblements réclamaient également justice pour Tanya Nepinak, disparue il y a 12 ans. La police a recherché le corps de Nepinak à la décharge de Brady Road à Winnipeg pendant six jours, mais elle n’a jamais été retrouvée.

Le gouvernement du Manitoba a refusé de financer les recherches, invoquant des problèmes de sécurité. L’association de Merrick a mené une étude de faisabilité qui a révélé que cela pourrait coûter entre 84 et 184 millions de dollars.

La grand chef a déclaré à CBC News qu’elle participerait à une autre réunion mardi et qu’elle restait optimiste quant au fait que le gouvernement fédéral ferait ce qu’il fallait.

« J’espère que c’est le cas et j’espère qu’ils auront de bonnes nouvelles demain », a-t-elle déclaré.

Mais l’optimisme de Harris s’épuise.

« Je ne serai plus traitée comme une coche sur l’agenda d’un politicien et comme quelque chose qui est moins qu’un être humain, parce que je n’ai pas été respectée dans cette salle aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Une assistance est disponible pour toute personne concernée par les détails de cette affaire. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter les services de conseil, de soutien et d’aînés Medicine Bear de Ka Ni Kanichihk au 204-594-6500, poste 20. 102 ou 104 (à Winnipeg) ou 1-888-953-5264 (à l’extérieur de Winnipeg).

Une aide est également disponible via l’unité de liaison pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées du Manitoba Keewatinowi Okimakanak au 1-800-442-0488 ou 204-677-1648.

Les personnes à l’extérieur du Manitoba peuvent appeler le 1-844-413-6649, une ligne d’appel indépendante, nationale et sans frais qui fournit une assistance émotionnelle.