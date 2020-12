Les histoires de chiffons à la richesse sont toujours les meilleures et le conte inspirant d’Udaipur Sonal Sharma n’est pas différent. Fille d’un laitier, Sonal a étudié toute sa vie dans une étable et va maintenant devenir juge après avoir réussi l’examen du Rajasthan Judicial Service (RJS) en 2018.

Sonal (26 ans) était le premier aux examens de BA, LLB et LLM et après avoir terminé sa formation pendant un an, il sera maintenant en poste en tant que magistrat de première classe dans un tribunal de session du Rajasthan, rapporté TOI.

Un jour régulier pour Sonal se réveille à 4 heures du matin pour aider son père Khyali Lal Sharma à traire les vaches, nettoyer le hangar, ramasser les excréments puis distribuer le lait aux habitants.

Les résultats de l’examen ont été déclarés l’année dernière en décembre, mais Sonal était sur la liste d’attente parce qu’elle n’avait pas obtenu une seule note dans la liste limite générale. Cependant, elle a grimpé sur la liste lorsque quelques candidats sélectionnés ne se sont pas joints au service et le gouvernement a ensuite demandé à ceux qui étaient sur la liste d’attente de remplir les places, a déclaré le mentor de Sonal, Satyendra Singh Sankhla, cité par TOI.

Cependant, ce chemin pour être sélectionné n’a pas été facile pour Sonal. Lorsque les sept sièges vacants ont été signalés, Sonal a déposé une requête devant la Haute Cour du Rajasthan il y a quelques mois. Le tribunal a récemment ordonné qu’elle rejoigne l’une des machines à sous.

Lorsque Sonal a appris que sept candidats avaient été sélectionnés mais n’avaient pas rejoint RJS 2018, elle a déposé un bref auprès de la Haute Cour du Rajasthan en septembre.

Les luttes de Sonal ont finalement porté leurs fruits, mais le chemin n’a jamais été facile. N’ayant pas les moyens de payer des frais de scolarité ou des livres coûteux, elle avait l’habitude de se rendre à l’université avant le début de ses cours et d’étudier à la bibliothèque. Elle avait une table de fortune faite de bidons d’huile vides placés dans un coin de leur étable où elle étudiait tout en s’occupant de leur bétail.

Parlant des difficultés de sa famille, Sonal aurait raconté à TOI comment ses parents avaient du mal à lui offrir la meilleure éducation en obtenant des prêts pour les livres ou les cours dont elle avait besoin.

« La plupart du temps, mes chappals étaient enduits de bouse de vache. Quand j’étais à l’école, j’avais honte de dire à mes camarades de classe que j’étais de la famille d’un laitier. Mais maintenant, je suis fière de mes parents », a-t-elle signé de.