La fille de Mila Kunis, Wyatt, passe le bras autour de son fils Dmitri : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : BACKGRID

Mila Kunis a été vue avec ses enfants le mercredi 2 novembre, et l’adorable duo a été photographié super affectueux ! En photos, le La fille la plus chanceuse du monde L’actrice de 39 ans a porté une paire de jogging décontractée à imprimé gris avec un sweat-shirt assorti. Elle a associé le look à une simple queue de cheval et à une paire de baskets noires. Elle a tenu la main de son fils Dimitri, 5 ans, qui portait un tee-shirt bleu roi et un short assorti, ainsi qu’une paire de baskets bleues. Il portait également un sac à dos et semblait quitter l’école. Grande soeur Wyatt, 8, portait également un sac à dos et plaçait un bras protecteur autour de son frère. La fille sosie de Mila portait un sweat-shirt Harvard marron surdimensionné et une paire de baskets bleu clair.

Mila et son mari Ashton Kutcher, 44 ans, ne partagent pas souvent des photos de leurs enfants via les réseaux sociaux, donc la sortie a été un rappel rafraîchissant de leur vie de famille heureuse. Après s’être rencontré sur le plateau de Ce spectacle des années 70 en 1998 et se fiancer et avoir Wyatt en 2014, le duo s’est finalement marié lors d’une cérémonie intime en 2015. Ils ont accueilli leur fils unique, Dmitri, en 2017. Et la vie de famille semble leur convenir.

“Je n’ai jamais eu l’impression d’être plus en couple dans la vie qu’avec [Ashton]”, a-t-elle déclaré lors d’une interview avec Un plus, passant par E ! Nouvelles. “Littéralement, chaque jour, j’ai l’impression que c’est moi et lui contre le monde. De tout temps. Il est si beau et si merveilleux et si généreux et si généreux et si aimant que, chaque jour, je me réveille et je suis si reconnaissant de l’avoir dans ma vie.

Mais cela ne signifie pas que tout est un morceau de gâteau. La Mauvaises mamans La star admet également avoir eu ses moments en tant que parent… et a partagé comment elle les gère. “La seule chose pour laquelle je me suis jamais sentie coupable, et je me suis en fait excusée auprès de mon fils de 3 ans, c’est quand j’ai réagi de manière excessive”, a-t-elle déclaré. Personnes dans une interview de 2017. “Je m’en vais, et je reviens, et je vais l’asseoir [Wyatt] vers le bas et je me dis : ‘Je suis vraiment désolé. Maman a réagi de manière excessive. Est-ce que tu me pardonnes?’ Et elle est comme, ‘Ouais, je te pardonne.’ Qu’elle comprenne ou non ce qui vient de se passer, je veux qu’elle sache que je suis aussi imparfait qu’elle.