La fille de Michael Strahan souffre de pertes de mémoire à cause d’un traitement contre le cancer

La fille de Michael Strahan, Isabella Strahan, parle de la perte de mémoire due à son traitement contre le cancer.

Mardi, Isabella Strahan a publié une mise à jour sur sa santé sur sa chaîne YouTube après avoir reçu un diagnostic de tumeur au cerveau appelée médulloblastome en janvier, affirmant qu’elle ne souffrait « pas beaucoup » après une troisième série de chimiothérapie.

« Je ne me souviens pas de mardi, parce qu’on m’a donné ce médicament pour protéger mon audition et juste parce que j’ai une réaction, ils m’ont donné de l’Ativan. Et pour une raison quelconque, c’est arrivé la dernière fois aussi, je ne peux pas Je me souviens d’une seule chose de cette journée », a déclaré Isabella Strahan à près de 40 000 abonnés YouTube à propos de la médicament contre l’anxiété Ativan.

Isabella, la fille de Michael Strahan, 19 ans,partage une mise à jour « pas amusante » sur la santé avant la chimiothérapie

La jeune femme de 19 ans a également révélé dans son vlog, intitulé « Post Chemo Round 3 », qu’elle n’avait plus qu’une seule série de chimiothérapie, qui devrait avoir lieu en juin.

« J’ai un peu peur, une fois que j’aurai fini, comment vais-je pouvoir reprendre une vie normale parce que j’ai l’impression qu’il y aura toujours un autre traitement ou quelque chose que je devrai faire », a déclaré Isabella Strahan, avant plaisantant « sinon je vais bien ».

Le « Bonjour Amérique » L’animatrice et Isabella ont révélé pour la première fois son diagnostic de cancer dans l’émission matinale d’ABC avec le présentateur Robin Roberts en janvier.

La perte de mémoire fait suite à la mise à jour sur la santé d’Isabella Strahan en février : « J’ai l’impression d’avoir une crise cardiaque »

La mise à jour sur la santé intervient après que le mannequin a relaté son parcours de santé dans un vlog de février, se pressant contre sa tête. Isabella a déclaré que « tout lui faisait mal » alors qu’elle se remettait d’une chimio à la maison, sa première sortie de l’hôpital en un mois.

« J’ai l’impression d’avoir une crise cardiaque », a-t-elle déclaré alors qu’elle était assise sur un canapé, avant de qualifier la chimiothérapie de « le plus long voyage » et de détailler son anxiété liée à la santé.

« Je pense que cela me stresse parce que je pense que beaucoup de choses pourraient mal tourner », a déclaré Isabella. « Oh non, j’ai mal au cœur. Cela pourrait signifier que j’ai une crise cardiaque ou que mes yeux sont fatigués. Et si mes yeux cessent de fonctionner ? »