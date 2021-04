La fille de MICHAEL Jackson, Paris, a joué un rôle dans la série à suspense American Horror Story aux côtés de Macaulay Culkin.

Le mannequin et actrice de 23 ans jouera dans au moins un épisode de la très populaire série d’anthologies sur FX.

Facebook

Paris Jackson a été ouverte sur son intérêt pour l’horreur et le sang dans le passé.[/caption]

Getty

Paris agit depuis 2017, faisant ses débuts dans un clip pour le groupe britannique The XX.[/caption]

La production de la dixième série a récemment repris après avoir été arrêtée en raison de la pandémie.

TMZ a révélé que Paris rejoindra une distribution stellaire comprenant Sarah Paulson, Macaulay Culkin et la fille de Cindy Crawford, Kaia Gerber.

Macaulay est le parrain de Paris Jackson, après avoir rencontré son père Michael Jackson dans les coulisses de «Casse-Noisette» en 1990, et formé une forte amitié.

EPA

Culkin a récemment célébré l’arrivée de son premier enfant avec la star de Disney, Brenda Song.[/caption]

Getty

Paris a été modelé pour Chanel en 2017.[/caption]

L’enfant acteur et star de Home Alone a déclaré sur le podcast WTF: «Je vais vous avertir maintenant, je suis très protectrice envers elle (Paris), alors faites attention.

« Je suis un livre très ouvert en ce qui concerne les choses mais comme avec elle, elle est aimée de moi. »

L’enfant acteur fréquentait les chanteurs pop Neverland Ranch et a défendu son nom devant le tribunal à plusieurs reprises.

Afficher le créateur Ryan Murphy a révélé que l’intrigue AHS sera divisée en deux mini-saisons.

FX

Sarah Paulson joue dans la nouvelle série ainsi que Paris Jackson.[/caption]

FX

American Horror Story n’est pas connu pour éviter le gore, les frissons et les frayeurs.[/caption]

FX

Des dizaines de stars hollywoodiennes ont joué dans la série passionnante.[/caption]

Getty

Paris réserve plus d’emplois d’acteur et de chant.[/caption]

En mars, il a publié une vidéo cryptique sur les réseaux sociaux disant que la nouvelle série s’intitulera American Horror Story: Double Feature.

Murphy a également déclaré aux fans qu’il inclurait « une histoire au bord de la mer et une autre au bord du sable ».

FX

Le public revient sans cesse à American Horror Stories pour les contes du bord du siège.[/caption]

FX

Les fans adorent la couche détaillée et complexe des intrigues American Horror Story.[/caption]

Réseau FX

Emma Roberts, la nièce de Julia Robert a également joué dans la série terrifiante.[/caption]

TMZ a laissé entendre que Paris serait dans la seconde moitié de la série à venir.

Paris a une année bien remplie car selon IMDB, elle joue dans The Space Between, un film sur un musicien de rock plus âgé qui perd la raison.

En 2021, elle joue également Jésus dans le film Habit, à propos d’une fêtarde déguisée en nonne.

Auparavant, elle a joué dans Gringo en 2018 et Scream: The TV Series en 2019.

Getty

Paris aura aussi son parrain sur le plateau, l’enfant star Macaulay Culkin.[/caption]





Paris a prouvé qu’elle pouvait aussi bien chanter que jouer en collaborant avec le groupe de rock du Derbyshire, The Struts, sur leur nouvelle chanson Low Key in Love.

Leur nouvel album présente toute une série de stars de la musique de Robbie Williams, Phil Collen, Joe Elliott de Def Leppard, Tom Morello et Albert Hammond Jr. de The Strokes.

American Horror Story est sur FX.