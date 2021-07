La fille de Meghan et Harry, Lilibet, est TOUJOURS absente de la succession de la famille royale

MEGHAN et la fille de Harry, Lilibet, sont absentes de la succession du site officiel de la famille royale – sept semaines après sa naissance.

L’omission du tot, qui est huitième derrière son frère Archie, ne manquera pas de mettre les Sussex en colère.

La fille de Meghan et Harry, Lilibet, n’a toujours pas été ajoutée à la ligne de succession sur le site officiel de la famille royale Crédit : Getty

Le site officiel de la famille royale ne fait aucune mention de Lilibet, née il y a sept semaines

Lucas, le fils de Zara et Mike Tindall, est inscrit sur la liste depuis sa naissance en mars.

Meghan, 39 ans, et Harry, 36 ans, ont déjà gémi à l’animatrice de chat Oprah Winfrey qu’Archie n’avait pas été fait prince.

Lilibet est née aux États-Unis le 4 juin et n’a pas de titre de HRH mais rejoint automatiquement la ligne de succession.

Lorsque le fils de Kate et William, Louis, est né en 2018, le site Web l’a inclus 12 jours plus tard.

Et lorsque le grand frère de Lilibet, Archie, est né un an plus tard, le site a été modifié au bout de 15 jours.

Le fils de la princesse Eugénie, August, a été placé dans la lignée de succession, 61 jours après sa naissance en février.

Chris Ship, rédacteur en chef d’ITV Royal, a déclaré hier au podcast Royal Rota: «Vous devez vous demander ce qui leur a pris si longtemps.

« Tout ce qu’ils ont à faire est d’appuyer sur le bouton de paragraphe et de saisir un numéro différent.

« Ils ont dû le faire avant. Ils l’ont fait pour Archie. De toute évidence, ils l’ont fait pour Louis quand il est né.

«Et ils l’ont fait pour certains des autres enfants comme August qui sont également nés.

🔵 Lisez notre blog en direct sur Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

« Alors où est Lilibet ? Je peux leur pardonner une semaine ou deux mais un mois ?

«Est-ce qu’ils sont un peu irrités? Est-ce qu’ils disent : « Nous nous en occuperons lorsque nous serons prêts ? » J’ai l’impression que, peut-être, ils font valoir un point.

On pense que le prince Charles veut une monarchie « allégée » lorsqu’il prend la couronne.

Lilibet n’a pas encore été baptisée au milieu des affirmations selon lesquelles Harry souhaite que la cérémonie se tienne au château de Windsor en présence de la reine.

Aucune date n’a été révélée pour aucun service au Royaume-Uni ou aux États-Unis.

Je peux leur pardonner une semaine ou deux mais un mois ? Est-ce qu’ils sont un peu irritables ? Navire Chris

Harry et Meghan ont mis la famille royale en colère après avoir affirmé que la reine n’avait pas été interrogée sur le nom de leur fille.

Lilibet est le surnom de Her Maj dans la famille depuis son enfance.

Certains initiés prétendent que la dispute, et Harry annonçant des projets de choc pour un mémoire, a fait échouer un baptême à Windsor.

Penny Junor, la biographe de Harry, a déclaré : « Un baptême devrait être un événement agréable et heureux avec des gens heureux de se voir.

« Si la relation est aussi glaciale que dans un avenir prévisible, je ne peux pas imaginer que ce soit ce genre d’affaire. »

Certains pensent que Meghan pourrait organiser le baptême aux États-Unis et utiliser l’évêque Michael Curry, qui a prononcé un sermon lors de leur mariage.

Meghan n’est pas retournée en Grande-Bretagne depuis mars de l’année dernière et les derniers biens de Harry ont été retirés de leur ancienne maison, Frogmore Cottage, Windsor et entreposés ce mois-ci.

Traditionnellement, les membres de la famille royale sont baptisés dans les quatre mois suivant la naissance.

Un haut responsable de l’église anglicane a déclaré dimanche au Sun : « Ce n’est pas un domaine totalement clair du droit canon.

« Les conditions pour accéder au trône n’incluent pas le baptême, mais il serait normal d’être baptisé. Le fait que Lilibet soit américaine ne pose aucun problème.

La liste périmée risque de mettre en colère les Sussex, qui ont gémi qu’Archie n’avait pas été fait prince dans leur interview avec Oprah Crédit : CBS / BEEM

Lilibet est huitième dans la lignée royale derrière son frère Archie Crédit : AFP

Le tot a été nommé d’après la reine, dont les membres de la famille appellent affectueusement Lilibet Crédit : Getty

Archie a été baptisé par l’archevêque de Cantorbéry à la chapelle St George en 2019, exactement deux mois après sa naissance.

Buckingham Palace n’a pas voulu commenter le baptême de Lilibet.

Un porte-parole a déclaré que le site Web de la famille royale était « mis à jour périodiquement ».