La fille de Mark Zuckerberg voulait être « comme Taylor Swift » quand elle serait grande – mais le cofondateur de Meta a rapidement mis un terme à cette idée

Mais papa, j’adore Taylor Swift !

Le cofondateur de Meta, Mark Zuckerberg, a récemment révélé comment il avait rapidement mis fin au rêve de sa fille de devenir un jour comme la mégastar de la pop dans une récente interview.

Le magnat de la technologie est intervenu sur le podcast « Acquired » plus tôt ce mois-ci et a révélé une conversation au cours de laquelle il a apparemment écrasé le désir de son enfant du milieu de devenir comme l’icône mondiale.

Mark Zuckerberg a mis fin au rêve de sa fille de devenir comme Taylor Swift. Getty Images

« Nous l’avons emmenée à un concert de Taylor Swift et elle m’a dit : « Tu sais, papa, j’aimerais être comme Taylor Swift quand je serai grande » », a partagé Zuckerberg. « Je lui ai répondu : « Mais tu ne peux pas. Ce n’est pas possible pour toi. » »

Le père de trois enfants n’a pas expliqué aux animateurs du podcast Ben Gilbert et David Rosenthal pourquoi le chant professionnel à ce niveau n’était pas « accessible » à sa fille, August, mais a déclaré qu’au cours de leur conversation, elle avait finalement changé d’avis et avait dit qu’elle voulait être comme elle-même.

« Elle y a réfléchi et elle s’est dit : « D’accord, quand je serai grand, je veux que les gens veuillent être comme August Chan Zuckerberg » », a partagé le père de trois enfants.

Par coïncidence, son deuxième enfant porte le même nom que le titre « August » de Swift sur son album « Folklore », nominé aux Grammy Awards.

Le PDG de Meta est un fan et même un partisan de Swift – même s’il ne voulait pas que sa fille devienne une poète milliardaire torturée.

Il a assisté à la tournée Eras à Santa Clara avec sa femme Priscilla et leurs filles en juillet 2023 et a même posté une photo portant des bracelets d’amitié et des pierres précieuses sur son visage avec la légende « La vie d’un papa de fille ».

Pour ce concert emblématique, il aurait déboursé des sommes importantes pour offrir à sa famille une suite dans une loge pour le spectacle. La suite du Levi’s Stadium de Santa Clara pourrait coût jusqu’à 50 000 $ et peut accueillir 22 personnes.

Les réseaux sociaux ont eu une réaction mitigée à ses commentaires sur l’interprète de « Lover » dans le podcast.

« Bien sûr, Taylor Swift est un génie musical qui n’arrive qu’une fois tous les vingt ans, mais on ne peut pas écraser des rêves comme ça », a déclaré un utilisateur sur Reddit.

« Il a envoyé sa fille dans l’ère de sa renommée. J’espère qu’elle créera toute la musique qu’elle veut », a écrit un autre.

« Je suis sûr que l’enfant qui en a beaucoup se rétablira très bien », a commenté quelqu’un sur la plateforme de médias sociaux.

Zuckerburg et sa femme partagent trois filles : Maxima, 8 ans, August, 6 ans, et Aureila, 13 mois.

Le sujet a été abordé dans le podcast lorsqu’il a discuté des conseils qu’il donnerait aux fondateurs d’aujourd’hui en 2024. Il a encouragé les gens à « faire quelque chose qui vous tient à cœur », à apprendre aussi vite que possible et à « apprendre des succès et des échecs des autres, mais à faire votre propre truc ».