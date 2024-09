La fille de Mark Zuckerberg voulait être comme Taylor Swift – il lui a dit « tu ne peux pas »

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Dans mes reportages sur les droits reproductifs des femmes, j’ai pu constater le rôle essentiel que joue le journalisme indépendant dans la protection des libertés et l’information du public. Votre soutien nous permet de maintenir ces questions vitales au centre de l’attention. Sans votre aide, nous ne pourrions pas lutter pour la vérité et la justice. Chaque contribution nous permet de continuer à rendre compte des histoires qui ont un impact sur la vie des gens. Kelly Rissman Journaliste d’actualités américaines En savoir plus

Mark Zuckerberg a révélé que sa fille lui avait dit qu’elle voulait être comme Taylor Swift un jour.

Le PDG de Meta, âgé de 40 ans, qui partage trois filles avec sa femme Priscilla Chan, a déclaré qu’il avait été contraint de ramener sa fille de sept ans à la réalité lorsqu’elle lui a fait part de ses aspirations de vie.

Parlant sur le Podcast acquisZuckerberg a raconté l’interaction qu’il a eue avec sa deuxième fille aînée, August. Le fondateur de Facebook réfléchissait aux conseils qu’il donnerait à quiconque souhaitant créer et développer sa propre entreprise. Pour lui, ce sujet a fait surgir le souvenir d’August lui disant qu’elle voulait être exactement comme sa popstar préférée.

« Un jour, ma fille. Nous l’avons emmenée à un concert de Taylor Swift et elle m’a dit : « Tu sais, papa, j’aimerais être comme Taylor Swift quand je serai grande » », a expliqué Zuckerberg dans l’épisode filmé le 10 septembre. « Je lui ai répondu : « Mais tu ne peux pas. Ce n’est pas possible pour toi. » »

« Elle y a réfléchi et elle s’est dit : « D’accord, quand je serai grand, je veux que les gens veuillent être comme August Chan Zuckerberg » », a-t-il déclaré aux animateurs du podcast Ben Gilbert et David Rosenthal. « Et je me suis dit : « Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. » »

ouvrir l’image dans la galerie Mark Zuckerberg admet avoir dit à sa fille qu’elle ne pouvait pas être comme Taylor Swift (Getty)

Zuckerberg est fan de Swift depuis un certain temps déjà. Il a même accompagné ses filles – Maxima, 8 ans, August et Aurelia, 17 mois – au concert Eras Tour de la gagnante d’un Grammy en Californie en juillet dernier.

Comme le reste des fans en délire de Swift, Zuckerberg est arrivé ébloui et paré de bracelets d’amitié, capturant la nuit en dansant avec ses enfants aux côtés de Chan, sa femme depuis 12 ans.

Le multimilliardaire s’est marié avec la philanthrope de 39 ans en 2012. Les deux hommes se sont rencontrés pendant leurs années d’études à l’université de Harvard. En 2003, Zuckerberg et Chan faisaient la queue pour aller aux toilettes lors d’une fête organisée par la fraternité du magnat des médias, Alpha Epsilon Pi.

À l’époque, Zuckerberg venait d’être arrêté pour avoir lancé « Facemash », le site en ligne qui classait les étudiants sur le campus en fonction de leur niveau d’attirance. Pensant qu’il allait se faire virer de l’école, Zuckerberg avait commencé par une phrase à laquelle Chan ne pouvait pas dire « non ».

Il lui a dit : « Je vais me faire virer dans trois jours, alors nous devons vite sortir ensemble. » Zuckerberg a admis ce fait lors de son discours de remise des diplômes à Harvard en 2017.

Même si Zuckerberg n’a pas été vraiment félicité pour la création de « Facemash », il considère que c’est la raison pour laquelle il est avec sa femme. Dans son discours de remise des diplômes, il a déclaré : « Elle est la personne la plus importante de ma vie, on peut donc dire que c’est la chose la plus importante que j’ai construite pendant mon séjour ici. »