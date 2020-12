La fille de Mark Geyer a déclaré qu’un troll de Facebook « aurait pu ruiner ma vie » pour avoir répandu de fausses rumeurs selon lesquelles elle était apparue dans la sex tape d’une star du foot en ligne.

Montanna Geyer, 24 ans, a poursuivi Fouad Ghosn devant le tribunal de district de NSW pour un message de mars 2019 l’identifiant comme « l’oiseau » dans une vidéo intime filmée illégalement par Penrith Panthers, Tyrone May.

Ghosn, qui dirige la page Facebook NRL Memes, a été condamné à verser à Mme Geyer 125000 dollars de dommages-intérêts pour de fausses réclamations mercredi.

« Je veux juste que les gens sachent qu’à partir de là, vous ne pouvez plus publier de fausses choses en ligne sur les gens », a déclaré Mme Goyer à 2GB jeudi.

«Cela peut ruiner la vie des gens et cela aurait facilement pu ruiner la mienne.

Montanna Geyer, 24 ans, et son célèbre père de footballeur devenu diffuseur Mark, se sont embrassés après le verdict de novembre

La fausse image et le texte (ci-dessus) prétendaient à tort que Mme Geyers était la femme photographiée dans une sex tape avec un Penrith Players qui était incluse dans le jugement. « Le contenu de cet article était complètement faux du début à la fin », a déclaré mercredi la juge Judith Gibson.

Mme Geyer a déclaré que « de nos jours, les gens croient tout ce qu’ils voient sur les réseaux sociaux », de sorte qu’un seul message peut « facilement détruire la vie des gens », qu’elle « veut vraiment changer ».

« Je détestais devoir être là-haut (dans la tribune) pour essayer de me défendre pour quelque chose qui n’était pas vrai », a-t-elle déclaré.

« Je ne voudrais jamais que quelqu’un d’autre soit mis dans le genre de poste dans lequel j’ai été placé.

« J’espère que grâce à cela, les gens apprendront qu’ils ne peuvent pas simplement publier des choses sur les réseaux sociaux et s’en tirer. »

Le jeune homme de 24 ans a critiqué Ghosn pour ne pas lui avoir présenté ses excuses, même après avoir été condamné à lui payer 150000 dollars.

« C’est tout ce que j’ai toujours voulu depuis le début, c’était qu’il reconnaisse et admette ce qu’il avait fait était mal », a déclaré Mme Geyer.

Montanna Geyer (photographiée en novembre) a poursuivi Fouad Ghosn devant le tribunal de district de NSW pour une publication de mars 2019

Fouad Ghosn a été condamné à payer à la fille du grand Mark Geyer de la LNR 125000 $ de dommages et intérêts pour de fausses allégations concernant une sex tape divulguée

Mercredi, devant le tribunal de district de NSW, la juge Judith Gibson a déclaré: « Le contenu de ce message était complètement faux du début à la fin.

Cependant, cela n’a pas empêché la publication de devenir « virale », tout comme la vidéo et le scandale Tyrone May. Le message du défendeur a été aimé et partagé par plusieurs sites.

Alors que l’image et le texte incriminés ont été retirés en quelques jours, M. Ghosn a utilisé chaque demande pour s’excuser et retirer la fausse allégation pour faire « d’autres remarques diffamatoires et insultantes de la manière la plus publique possible », à savoir la page suivie par 300000 comptes Facebook.

« C’était une conduite autoritaire et manquant de bonne foi », a déclaré le juge Gibson.

« Il savait bien que le plaignant n’avait aucun lien avec la vidéo et, au lieu de reconnaître son erreur, il s’est réfugié dans l’insulte et l’invective.

« Il serait difficile de trouver un cas plus clair de conduite aggravante. »

Mme Geyer a déclaré au tribunal qu’elle avait vu le message pour la première fois après qu’un inconnu l’ait contactée sur Facebook Messenger pour lui demander si elle était la femme dans la vidéo.

Le frère de Montanna, Logan, a lancé une série de messages sur la page Facebook de NRL Memes après la mise en ligne des messages (maquette ci-dessus)

Le procès du tribunal de district de NSW a entendu Mme Geyer « crier » lorsqu’elle a été alertée de ce qui avait été mal dit à son sujet sur Facebook – qu’elle figurait dans la sex tape du joueur de la ligue de rugby Tyrone May

«Dès que je l’ai vu, j’ai crié», dit-elle.

« J’ai littéralement crié, à cause d’un pur choc, et j’ai couru vers ma famille, parce que je ne savais pas ce qui se passait, et j’étais – j’étais dévasté. »

M. Geyer et son fils Logan ont également témoigné de sa détresse et de leurs tentatives d’identifier l’éditeur du message.

L’avocat de M. Ghosn a minimisé le niveau de la diffamation et a déclaré qu’il était « difficile de comprendre » pourquoi Mme Geyer était si bouleversée, étant donné que ses amis savaient que le message n’était pas elle et qu’elle était décrite comme victime d’une vidéo enregistrée illégalement.

Il a également expliqué que M. Ghosn ne s’était pas excusé car il avait nié être l’éditeur de la page désormais disparue.

Cela malgré la publication de documents juridiques liés à l’affaire sur la page NRL Memes – sous la bannière « FAKE NEWS » – dans les deux heures suivant leur notification personnelle à M. Ghosn en mai 2019.

Le juge Gibson a rejeté ces allégations.

Disant qu’il y avait peu de doute que la page de NRL Memes avait « une longue histoire sans distinction de publication de matériel scandaleux et faux », elle a décidé que des dommages-intérêts aggravés devraient être accordés pour le manque d’excuses et le préjudice accru des faux messages.

« Les preuves de (Mme Geyer) et de sa famille brossent un tableau convaincant d’une jeune femme accablée par un mensonge viral qui a eu un impact profond sur elle personnellement pendant un temps considérable », a déclaré le juge Gibson.

« Cette blessure a été plus qu’habituellement exacerbée par les nouvelles publications offensives en ligne du défendeur en réponse à la correspondance des avocats du demandeur avec lui, et par la fausseté des imputations. »

Mme Geyer a été soutenue par son père Mark tout au long du procès d’une semaine en novembre

Les frais et intérêts seront décidés à une date ultérieure.

Un magistrat a condamné en janvier Tyrone May et lui a ordonné de faire 300 heures de travaux d’intérêt général sur l’enregistrement intime et trois bandes similaires.

Chacun a été abattu sans le consentement des femmes impliquées.

Mark Geyer a déclaré au Daily Mail Australia que le nom de sa fille avait été effacé à la suite du procès d’une semaine en novembre.

«C’est une ligne dans le sable», a déclaré Geyer.

«Chaque action a une réaction et vous ne pouvez pas simplement dire des choses sur les gens derrière un clavier et vous en tirer.