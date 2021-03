La fille de Maradona exhorte les fans à se joindre à la marche «  Justice pour Diego  »

La fille de Diego Maradona, Giannina, a exhorté les fans du grand argentin à se rassembler le 10 mars à l’Obélisque, monument historique de Buenos Aires, pour réclamer « Justice pour Diego ».

Maradona est décédée à l’âge de 60 ans d’une crise cardiaque le 25 novembre, deux semaines après avoir été libérée d’un hôpital de Buenos Aires à la suite d’une chirurgie cérébrale réussie.

Un total de sept personnes, dont le neurochirurgien Leopoldo Luque, qui a pratiqué la chirurgie cérébrale de Maradona, et la psychiatre Agustina Cosachov, qui a soigné l’ancienne star de Naples, font l’objet d’une enquête après sa mort.

Les autorités argentines tentent de déterminer s’il y a eu négligence dans le traitement de Maradona après l’opération. Trois personnes pourraient faire face à une poursuite pénale pour homicide involontaire coupable si elles sont jugées négligentes.

« Justice pour Diego – il n’est pas mort, ils l’ont tué. Exigez justice et punition pour les responsables » est le cri de ralliement des organisateurs.

Giannina Maradona s’est rendue sur Twitter et a exhorté les fans à assister au rassemblement. Elle a écrit: « S’il vous plaît! A bientôt! » Elle a ajouté: « La vérité sera toujours révélée. »

Le bureau du procureur de San Isidro se réunira avec des spécialistes deux jours avant le rassemblement à l’Obélisque pour déterminer s’il y a eu faute professionnelle de la part des personnes sous enquête.

La fille aînée de Maradona, Dalma Maradona, a tweeté cette semaine: « Combien de temps faudra-t-il avant que Luque aille en prison ??? Et le psychiatre et les psychologues inutiles ???? Et l’infirmière ???? QU’EST-CE QUE LA JUSTICE ATTEND ??? »

Des audios de conversations privées entre des médecins et des personnes de l’entourage de Maradona ont été divulgués aux médias et ont indiqué que l’ancien joueur de Barcelone n’était pas correctement soigné avant sa mort.

Dalma a déclaré avoir vomi après avoir écouté les messages audio présumés échangés entre Luque et Cosachov le jour de la mort de la légende argentine.