La fille de Diego Maradona, Dalma, a déclaré qu’elle avait vomi après avoir écouté les messages audio présumés échangés entre le neurochirurgien de son défunt père Leopoldo Luque et la psychiatre Agustina Cosachov le jour de la mort de la légende argentine.

Les messages audio privés qui ont été divulgués aux médias locaux – et qui sont attribués à Luque et Cosachov – ont eu lieu le 25 novembre au moment du décès de Maradona.

Cosachov se trouvait dans la maison de Maradona au moment de sa mort, et aurait tenu Luque au courant de ce qui se passait.

« Nous sommes entrés dans la pièce et [he] était froid, froid « , disait le message audio. » Avec toute la circulation marquée. Nous avons commencé à faire la réanimation et il a récupéré un peu son tonus et, disons, il a récupéré un peu de température corporelle. Tout cela a duré plus ou moins 10 minutes pendant lesquelles nous avons effectué une RCR manuelle, puis l’ambulance est arrivée. Maintenant, ils avancent. «

Maradona est décédée à l’âge de 60 ans d’une crise cardiaque, deux semaines après avoir été libérée d’un hôpital de Buenos Aires suite à une opération au cerveau.

Luque, qui a pratiqué l’opération sur Maradona, avait précédemment qualifié l’ancien joueur de « patient difficile ».

Dalma Maradona a été horrifiée par les messages audio. Photo de ALEJANDRO PAGNI / POOL / AFP via Getty Images

Dalma tient Luque et l’avocat et agent de son père Matias Morla pour responsables de son décès. Elle a écrit sur les réseaux sociaux: « Je viens d’écouter les audios entre Luque et le psychiatre et j’ai vomi! La seule chose que je demande à Dieu, c’est que justice soit faite! »

La sœur de Dalma, Giannina, était tout aussi dégoûtée par la fuite audio.

« Si la vérité triomphe toujours, vous irez tous les deux en prison. La légèreté avec laquelle une conversation privée du 25 novembre est publiée me dégoûte », a-t-elle déclaré.

Une enquête a été ouverte par les autorités locales sur le traitement et les médicaments prescrits à l’ancien footballeur par ses médecins et dans le cadre de l’enquête, le domicile et le bureau de Luque ont été fouillés.

Ni alcool ni stupéfiants n’ont été trouvés dans son corps au moment de sa mort.