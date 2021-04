La fille de MAMA June, Pumpkin, 21 ans, a déclaré qu’elle avait été rejetée pour un emploi en raison de la bataille publique de sa mère contre sa dépendance à la cocaïne.

Elle a également révélé que elle est prête à dire au revoir aux caméras après avoir fait la télé-réalité pendant dix ans.

Pumpkin, de son vrai nom Lauryn, a révélé dans une interview que la dépendance publique de sa mère à la coke l’avait empêchée de décrocher 9 à 5 emplois qui l’aideraient à subvenir aux besoins de sa fille, Ella, et de sa sœur, Alana.

Dans une interview avec ET, elle a dit: «J’ai eu des choses qui se sont passées, en particulier pendant la dépendance de maman, où j’essayais de postuler pour un emploi et ils ne m’embaucheraient pas parce qu’ils avaient vu ce qui se passait avec elle.

«Un travail spécifique, j’allais travailler dans un point de vente, et la dame – c’était la première chose qu’elle a apportée.

« Elle a dit: » Votre mère est tout dans les médias et je ne veux pas que cela fonctionne. » C’est juste parce que ma mère est un certain type de personne ne veut pas dire que je le suis. «

Cela a certainement mis une pression sur Pumpkin et son mari, Josh, qui essaient de joindre les deux bouts car ils doivent non seulement prendre soin de leur fille, mais ils doivent également prendre soin d’Alana et même de Jessica, qui a emménagé avec eux. depuis quelques mois en 2020.

Elle a révélé: « Élever un enfant de trois ans et un enfant de 15 ans est complètement différent. Premièrement, vous leur donnez simplement un jouet et passez votre journée mais Alana a besoin d’une paire de chaussures à 200 $ ou quelque chose comme ça et c’est difficile pour moi parfois parce que vous savez, nous travaillons aussi des emplois normaux.

« Nous faisons ce truc de tournage mais nous ne sommes pas millionnaires, nous ne sommes pas Kim Kardashian. Nous ne gagnons pas ce genre d’argent et c’est stressant parce que parfois nous avons dû laisser passer des factures parce qu’Alana avait besoin d’une nouvelle paire de des chaussures.

« Ou nous avons dû laisser passer les factures parce qu’Ella a besoin de nouveaux vêtements. Nous nous assurons toujours que les enfants ont plus que ce que nous avions à leur âge. »

Dans le Premier épisode de cette saison, Pumpkin a révélé que Josh a dû voyager entre les États pour trouver un emploi stable en tant que travailleur de la construction.

Le couple a commencé à avoir des problèmes lorsque Josh a été forcé de passer la semaine en Caroline du Nord tandis que Pumpkin restait en Géorgie pour élever Ella et Alana.

Heureusement, ils étaient capables de rafistoler les choses et Josh rentrait à la maison le week-end.

Les fans de Mama June: Road to Redemption savent que la matriarche de la famille séjourne en Floride, près de son centre de réadaptation, alors qu’elle attend une date de procès.

Elle et son petit ami Geno Doak étaient arrêté le 13 mars 2019 sur des accusations de possession de drogue, y compris la possession d’une substance contrôlée et des accusations d’attirail de drogue en Alabama.

Le procès est toujours en cours en raison de la pandémie de Covid-19 en cours, mais s’il est reconnu coupable, le couple pourrait aller en prison pendant plusieurs années.

Pumpkin – qui n’a pas vu sa mère depuis plus d’un an – a également révélé qu’elle était prête à arrêter avec la télé-réalité.

Elle a dit: « Honnêtement, je veux aller de l’avant et dire au revoir si je suis complètement honnête. Seulement parce qu’Alana a grandi en faisant cela et que vous n’avez pas vraiment une vie normale pendant la production.

« Nous avons deux jours de congé par semaine et je ne peux pas vivre ma vie en deux jours. J’aime faire le spectacle. J’aime les revenus que cela rapporte. J’aime les vies que nous avons. »

Pumpkin a poursuivi: «En fin de compte, je veux aller et être infirmière dans un hôpital. Je veux aller et avoir un impact dans un hôpital quelque part.

« La télévision n’est plus quelque chose que je pense qu’aucun de nous ne veut vraiment faire, mais nous continuons à nous pousser. »

La mère d’un enfant a ajouté: « Beaucoup de gens ne s’en rendent pas compte. Ils disent: » Oh, eh bien, l’argent est sympa. Vous ne le ferez nulle part ailleurs. «

« C’est peut-être vrai, mais je ne peux pas non plus récupérer tous les anniversaires que j’ai manqués [my husband] La famille de Josh. Je ne peux pas non plus récupérer les réunions de famille, les anniversaires, les Noëls et des choses comme ça que j’ai manquées. «

Après avoir passé 10 ans à la télévision, Pumpkin a également déclaré qu’elle pensait que les émissions sur lesquelles elle avait participé avaient « emporté » de son enfance.

Elle a déclaré: « J’ai l’impression que c’était si rapide. J’avais 11 ans, Alana en avait 6, et nous le faisons depuis lors. Et c’est frustrant. »

Cependant, Pumpkin a également évoqué les choses positives que la télévision a apportées à sa vie: « Je dis aussi ‘non’, que cela n’a pas ruiné notre enfance, car nous avons pu faire beaucoup plus de choses que les gens moyens de notre âge. .

« Je suis très reconnaissant pour les choses que TV Land nous a apportées et a pu nous permettre de faire, mais il en est définitivement au point où je pense qu’il est temps pour nous de dire au revoir. »

Pumpkin est apparu sur Here Comes Honey Boo Boo de TLC de 2012 à 2017, et est actuellement sur Mama June Road to Redemption.

Sur un épisode récent de Mama June: Road to Redemption, Pumpkin a refusé de voir sa mère séparée si Geno était également à la réunion.

June a répondu: « C’est f ** ked up. »

Citrouille – qui dit exclusivement au soleil elle veut que sa mère se débarrasse Géno – a continué à le frapper dans un confessionnal.

Elle a déclaré: «Je commence vraiment à en avoir assez de maman parce qu’elle s’attend juste à ce que tout le monde soit censé oublier les choses que Geno lui a faites, à nous, à nous en tant que famille en général.

« Et je n’ai pas du tout oublié ces choses … Et j’ai aussi une responsabilité pour Alana. Comme, je ne vais pas laisser quelqu’un revenir et briser tout ce que je l’ai aidée à reconstruire. »

Auparavant, Pumpkin disait qu’elle avait a refusé de faire savoir à sa mère en difficulté où elle et sa soeur Honey vivent actuellement.