La fille de Mama June, Anna, 26 ans, révèle qu’elle a fait quatre fausses couches alors qu’elle essaie d’avoir un troisième enfant avec son petit ami

La fille aînée de MAMA June, Anna Cardwell, a révélé qu’elle avait subi quatre fausses couches déchirantes dans sa quête pour avoir le bébé numéro trois.

Dans une interview exclusive avec The Sun, le jeune homme de 26 ans ouvert à propos de ses expériences douloureuses et déchirantes de perdre ses récentes grossesses avec son petit ami de quatre ans, Eldridge Toney.

GiToni

La fille de Mama June, Anna Cardwell, a parlé de ses douloureuses tentatives pour avoir le bébé numéro trois[/caption]

Instagram/Anna Cardwell

Anna et son petit ami Eldridge Toney essaient d’avoir leur premier bébé ensemble, qui serait le bébé numéro trois pour la mère[/caption]

Elle a déclaré : « Nous essayons d’avoir un troisième enfant, et cela a été difficile. J’ai subi quatre fausses couches et un D&C.

« Cela a été une longue route cahoteuse pour nous d’essayer d’avoir le bébé numéro trois. »

Anna, qui est mère aux filles Kaitlyn Clark, huit ans, et Kylee Cardwell, cinq ans, dit que sa dernière grossesse ratée a eu lieu pendant les vacances.

Anna a déclaré: «La dernière fausse couche a eu lieu deux jours avant Noël et j’ai dû faire un D&C. J’avais l’impression d’accoucher, c’était la pire douleur de ma vie. C’est un processus vraiment douloureux, alors je suis comme vous savez, essayons encore une fois. «

Instagram/Anna Cardwell

Famille heureuse: Anna est photographiée avec ses filles et Eldridge[/caption]

La star de Honey Boo Boo a ajouté qu’elle avait identifié un problème sous-jacent potentiel.

« Je ne fabrique pas assez de progestérone. Je n’en ai pas assez dans mon système, alors cela empêche le bébé de se nourrir suffisamment », a révélé Anna.

Anna dit qu’elle et Eldridge n’abandonnent pas pour l’instant l’idée d’avoir un bébé arc-en-ciel.

Elle a déclaré: « Nous savons ce qui se passe maintenant, et nous prenons les bonnes précautions pour en prendre soin et nous assurer qu’il reste en vie et tout comme ça. »

Instagram/Anna Cardwell

Anna veut élargir sa progéniture pour ajouter le bébé numéro trois[/caption]

La star de télé-réalité, qui porte également le surnom de Chickadee, a également expliqué comment se passe sa relation avec Eldridge ces jours-ci.

La star de la télévision a déclaré : « Nous sommes ensemble depuis près de quatre ans ce mois-ci ou le mois prochain. C’est un problème de traiter avec lui et c’est un problème de traiter avec moi », mais elle dit que cela ne l’empêche pas de vouloir faire passer leur relation au niveau supérieur.

« Il veut m’épouser, mais après mon premier mariage, je n’ai plus vraiment envie de me remarier, car on ne sait jamais ce qui va se passer. Je lui dis toujours que le mariage n’est qu’un bout de papier disant ‘Hé, tu es marié.' »

Cependant, malgré l’hésitation d’Anna, elle se dit ouverte à l’idée de se remarier.

Instagram

Anna a parlé de sa relation avec son petit ami de quatre ans[/caption]

Médias sociaux – Se référer à la source

Anna dit qu’elle envisage de se remarier[/caption]

Anne explique : « On en parle. Nous avons des bagues de promesse maintenant, nous sommes allés en Floride et avons fait fabriquer des bagues de promesse.

«Je me suis dit que si nous passons au-delà de quatre ans, alors nous pourrons en parler davantage, et c’est juste au coin de la rue. Je suis comme si nous réussissions quatre ans et un jour, nous pouvons en parler.

Anna, qui a parlé de son enfance douloureuse et de la façon dont elle aurait été agressée sexuellement par l’un des juin, dit qu’elle lutte contre l’anxiété et la dépression, et qu’Eldridge est une grande source de soutien pour elle.

«Il s’occupe de beaucoup de mes affaires, il m’aide parce que j’ai une très mauvaise anxiété et un peu de dépression ici et là mais, vous savez, j’ai connu pire.

«Ce n’est plus aussi mauvais qu’avant et il m’aide à traverser tout ça et s’assure que je vais bien. Comme il me demande toujours : ‘Comment allez-vous aujourd’hui ? Est-ce que ça va?' »

Et en plus, Anna a ajouté que sa famille est tout pour leur relation.

CCM

June et Anna ont eu une relation difficile[/caption]

Elle a révélé: Notre relation a été bonne et la famille l’aime vraiment. Maman lui demandait comment tu t’es occupé d’elle pendant quatre ans ? Et il dira ‘Ce n’est pas toujours facile mais je m’en occupe.' »

Anna et June se sont retrouvées la semaine dernière après des années de séparation.

La matriarche de la famille est devenue abstinente à la suite d’une spirale descendante dans la drogue et l’alcool qui a atteint son paroxysme en 2019 lorsque juin était arrêté pour trafic de drogue, y compris les accusations de possession d’une substance contrôlée et d’attirail de drogue dans Alabama.

Elle a été arrêtée avec elle petit ami Geno Doak, qui a été accusé de violence domestique au troisième degré, de possession d’une substance contrôlée et de possession d’attirail de drogue.

On estime que June a dépensé 900 000 $ en un an en médicaments.

Récemment, June a fait la déclaration audacieuse dans une publication Instagram alors qu’elle célébrait son absence drogues et alcool pendant 16 mois.

La méga agence

Réunis: Mama June était avec ses quatre filles pour la première fois depuis des années récemment[/caption]

June a revisité sa peine de prison dans un bande annonce pour l’émission WeTV.

Au début du clip, June a assuré à sa famille et à ses amis qu’elle « n’ira pas en prison », mais son Géno s’est exclamé: « Elle ne m’écoute pas. »

Maman auparavant échappé à la prison pour possession de crack en acceptant de faire des travaux d’intérêt général.





La personnalité de la télévision et son petit ami étaient arrêté pour possession de crack en mars 2019.

Le couple avait évité la prison jusqu’à ce point, après avoir accepté la surveillance du tribunal et les travaux d’intérêt général.

le Mama June : la route de la rédemption star ne peut pas consommer d’alcool ou de drogues ou visiter des endroits où ils sont utilisés et vendus, tels que des restaurants ou des bars.