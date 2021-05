La fille de Mama June, Alana Thompson, 15 ans, a le visage clair après avoir choqué les fans avec un maquillage épais et de faux cils

La fille de MAMA June, Alana Thompson, a été claire dans un nouveau selfie.

La nouvelle photo de la jeune fille de 15 ans vient après avoir choqué les fans en portant un maquillage épais et de faux cils.

Elle avait précédemment choqué les fans en partageant des photos d’elle-même portant un maquillage épais[/caption]

Alana est la plus jeune fille de Mama June[/caption]

Mardi, Alana– dont également connu sous le nom de Honey Boo Boo- a pris à Instagram pour partager un selfie dans lequel elle ne portait pas de maquillage.

L’adolescente a tiré la langue pendant qu’elle tirait ses cheveux blonds en queue de cheval sur le côté.

Alana a sous-titré le message: « Je m’en fiche, je vis à ma façon. »

De nombreux fans semblaient aimer le look plus naturel d’Alana, alors que ses abonnés Instagram étaient ravis de son apparence dans la section des commentaires.

Alors qu’un fan a qualifié l’adolescent de «magnifique», un autre a écrit: «Jolie fille».

Les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour appeler Alana une « jolie fille »[/caption]

Alana est connue pour partager des photos d’elle-même avec un maquillage épais et de faux cils[/caption]

En plus de cinq émojis en forme de cœur, une personne suivante a ajouté: « ce style sur vous. »

La photo naturelle sera probablement un choc pour de nombreux adeptes d’Alana, qui ont récemment vu la star de télé-réalité publier des photos d’elle-même avec un maquillage épais, de longs ongles et de faux cils.

La personnalité de la télévision a fait face réaction incessante du public concernant son apparence et sa famille.

En janvier, l’enfant star s’est protégée de Les utilisateurs d’Instagram qui l’appelaient la «Hot Cheeto Girl».

Selon Dictionnaire urbain, une « Hot Cheeto Girl » décrit quelqu’un qui porte beaucoup de boucles d’oreilles, de fourgonnettes, de pulls molletonnés thrasher, de faux ongles et qui est « toujours prêt à se battre. »

L’adolescente a dû défendre son apparence à plusieurs reprises[/caption]

Elle est devenue célèbre en concourant sur Toddlers & Tiaras[/caption]

Alana a applaudi: «Je pourrais en être un, mais je suis toujours un mauvais bip . »

Alana et sa mère juin, 41 ans, est devenue célèbre lorsque l’adolescent a participé à des concours de beauté sur Toddlers & Tiaras, tandis que la famille a ensuite joué dans le spin-off Here Comes Honey Boo Boo.

La famille s’est retrouvée au centre du drame, lorsque June s’est éloignée de sa famille après avoir été arrêtée pour possession de drogue.

Suite à un séjour en cure de désintoxication, le Mama June: de pas à chaud La star a déménagé en Floride avec son petit ami Geno Doak pour se concentrer sur leur sobriété.

Alana est actuellement sous la surveillance de sa sœur aînée Pumpkin pendant que June travaille pour s’améliorer.

Alana vit actuellement avec sa soeur Pumpkin[/caption]





La semaine dernière, il a été révélé que June a esquivé la prison temps en acceptant de faire des travaux d’intérêt général et sous la supervision d’un tribunal.

juin a accepté une liste de dispositions, y compris des dépistages aléatoires de drogues et des fouilles aléatoires de sa voiture, de sa maison et de ses biens, La Tribune de Trussville signalé.

le Mama June: Road to Redemption star ne peut pas consommer d’alcool ou de drogues ni visiter les lieux où ils sont consommés et vendus, tels que les restaurants ou les bars.

La star de télé-réalité doit également rester employée, aller au counseling, effectuer 100 heures de travaux d’intérêt général et être sous la surveillance d’un tribunal pendant un an.

Si June se conforme aux dispositions, toutes les charges retenues contre elle seront rejetées.

June a récemment évité de purger une peine de prison[/caption]