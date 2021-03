La fille de Mama June, Alana Thompson, 15 ans, a l’air méconnaissable avec un visage plein de maquillage et d’énormes extensions de cils

La fille de MAMA June, Alana Thompson, 15 ans, est méconnaissable car elle porte un visage plein de maquillage et d’énormes extensions de cils dans de nouvelles photos.

La star de télé-réalité a l’air toute adulte alors qu’elle fait la moue et pose pour la caméra montrant des ongles dangereusement longs et une attitude sérieuse.

Dans le trio de photos, on montre Alana prenant un selfie dans le miroir avec son téléphone, montrant à la caméra sa moue et affichant ses longs ongles.

Portant une veste en jean et un t-shirt avec le regretté rappeur Tupac Shakur, Alana secoua de faux cils et porta ses cheveux pour les clichés, qu’elle laissa moins sous-titrée.

Les anciens Toddlers and Tiaras ont terminé son look avec un jean foncé et des baskets noires et rouges.

L’ancienne star de Toddlers and Tiaras est complètement différente de l’enfant de sept ans la plupart des fans se sont rencontrés alors qu’elle défilait sur la scène dans des tenues roses et un diadème décorant ses cheveux lors de l’émission TLC.

Cependant, le look mature n’a rien de nouveau pour l’adolescente comme elle auparavant fait étalage de son anneau dans le nez en septembre.

Elle arborait l’anneau de nez dans un clip dans lequel elle faisait la promotion de sa marchandise.

Également en septembre, la star de Here Comes Honey Boo Boo a montré son look plus mature en tant que elle arborait une nouvelle coupe de cheveux pour fêter ses 15 ans.

Sur les photos obtenues par The Sun, Alana était tout sourire alors qu’elle posait dans un jean et un T-shirt qui disait « C’est mon anniversaire » tout en commençant sa coupe de cheveux.

The Mama June: From Not to Hot: Family Crisis star avait sept pouces de ses cheveux blonds coupés.

Alors qu’Alana a été vivant en Géorgie avec sa sœur Lauryn «Pumpkin» Efird, leur mère June «Mama June» Shannon reste en Floride avec son petit ami Geno pour continuer à travailler sur leur sobriété face à la drogue.

juin, 41 ans, et Geno ont été arrêtés pour possession d’une substance contrôlée – le crack – et possession d’accessoires de drogue – une pipe à crack – en mars 2019.

De plus, Geno a avoué avoir dépensé 150 000 dollars en six mois en crack.

Alors que June semble se concentrer sur sa santé et récemment célébré 12 mois sobres, Citrouille récemment a confirmé qu’elle prenait toujours soin de sa petite sœur.

Un adepte lui a demandé sur Instagram: « Alana est-elle de retour avec sa mère ou avec son père? Je ne l’ai pas vue avec Pumpkin ces derniers temps. »

Pumpkin a alors répondu: « Elle est toujours avec moi. »