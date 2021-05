La fille de Mama June, Alana, devient émue et accepte «  enfin  » les excuses de BF Geno de maman alors qu’elle emménage avec un duo désormais sobre

La fille de Mama June Shannon, Alana Thompson, est devenue émue lorsqu’elle a «finalement» accepté le petit ami de sa mère, les excuses de Geno pour les problèmes juridiques et de toxicomanie du passé.

Le petit ami de longue date de la star de télé-réalité, Geno Doak, a emmené Alana, également connue sous le nom de Honey Boo Boo, dîner à tenter de faire la paix années suivantes de agitation familiale.

Alana Thompson a déclaré qu’elle avait « pardonné » au petit ami de sa mère, Geno, pour des années de problèmes juridiques et de toxicomanie[/caption]

Geno Doak s’est excusé auprès de la jeune fille de 15 ans pour la « douleur immense » qu’il lui avait causée[/caption]

Assis dans un restaurant en bord de mer, Geno aborde le sujet et dit: «Nous n’avons pas à entrer dans quoi que ce soit que vous ne voulez pas, mais je peux dire que lorsque vous visitez et que vous vous présentez à la porte, votre visage est comme «Oh putain, il y a Géno.

«C’est ce que je ne veux pas. Je veux que les choses reviennent comme elles étaient avant.

Alana, 15 ans, acquiesce et explique son processus de réflexion: «C’était un peu bizarre pour moi au début parce que nous ne vous avions pas revus depuis un an.

«Donc, tous les souvenirs de tout ce que nous avions commencé à revenir. Toi et maman, tu m’as beaucoup blessé.

L’adolescent retenait ses larmes mais devenait émotif – les yeux de Gens se gonflent d’eau.

Geno a emmené la fille de sa petite amie pour un dîner au bord de l’océan en Floride[/caption]

Le joueur de 15 ans a expliqué que Geno et June avaient causé beaucoup de « douleur et de douleur »[/caption]

Geno s’est excusé pour tous les « dommages » qu’il a causés à la famille de June[/caption]

Ému par ses paroles, il a répondu: «Nous avons fait beaucoup de dégâts. Pas seulement nous, mais moi. Je peux trouver des excuses comme «oh addiction ou autre chose» mais c’est dégoûtant et je suis désolé.

«Je sais que cela a été difficile pour vous», a-t-il ajouté.

«Ouais, c’était vraiment difficile. À un moment donné, nous avons même dû déménager. Nous sommes restés dans un hôtel pendant un certain temps parce que maman avait des gens à qui vous ne donniez pas d’argent », a déclaré Alana.

Elle soupira lourdement et baissa les yeux – essayant de ne pas pleurer – et termina la conversation brusquement.

«C’était fou, bien sûr,» dit-elle en baissant les yeux vers la table en prenant une autre bouchée de son repas.

La relation d’Alana avec sa mère est devenue tendue après avoir commencé à sortir avec Geno Doak[/caption]

June et son petit ami de longue date sont devenus sobres ces derniers mois[/caption]

Geno plaide alors pour le pardon, demandant: «J’espère que vous pouvez me pardonner parce que je vous veux dans le cadre de ma vie et je vous aime.»

Alana hoche la tête et dit au petit ami de sa mère: «Je pense que nous sommes sur la bonne voie. J’ai l’impression que les choses s’améliorent. J’aime vraiment ça ici.

Dans un confessionnal, Geno dit aux caméras: «Il est difficile d’entendre à quel point je l’ai blessée. Mais je veux dire, la récupération n’est pas facile. C’est le début pour nous de réparer notre relation. «

De retour en mars 2019, juin et petit ami Géno ont été arrêté sur les accusations de possession de drogue, y compris la possession d’une substance contrôlée et les accusations de Alabama.

Alors que June, 41 ans, était aux prises avec la toxicomanie, sa plus jeune fille Alana vit avec sa sœur aînée Pumpkin, 21 ans, et son mari Josh.

Mama June et Geno ont été arrêtés en Alabama en mars 2019[/caption]

Leurs accusations comprennent la possession de drogue, la possession d’une substance contrôlée et des accusations d’attirail de drogue.[/caption]

La série de téléréalité a couvert les luttes de toxicomanie du couple et son rétablissement éventuel[/caption]

le Mama June: de pas à chaud Les stars se sont depuis concentrées sur leur sobriété alors qu’elles vivaient en Floride.

Cependant, après qu’Alana «Honey Boo Boo» ait parlé à Geno, elle a révélé qu’elle voulait rester avec sa mère maintenant sobre.

Après avoir passé une semaine au bord de la piscine chez le couple, Alana a déclaré à Pumpkin: «J’allais voir si vous et Josh ne vous dérangez pas si je restais ici un peu plus.

Pumpkin – dont le vrai nom est Lauryn Efird – a demandé comment Alana «comptait rentrer à la maison» pour Géorgie.

Après qu’Alana ait dit que June et Geno lui réserveraient un vol de retour, elle a ajouté: «C’est tellement agréable de voir maman comment elle va. C’est gentil comme si elle était vieille maman maintenant.

Pumpkin a dit qu’elle aimait voir June dans un meilleur endroit, tout en continuant: «N’oublions pas ce qu’ils ont fait et qui sont encore sobres depuis moins d’un an. Et tout comme le Dr Ish nous l’a dit, statistiquement, ils sont censés échouer.





Alana a répondu: «Je veux être près de maman. Je n’ai pas été près d’elle depuis une minute et elle est redevenue sobre – elle et Geno tous les deux.

La sœur aînée a déclaré qu’il «poussait» à laisser Alana rester avec le couple alors qu’ils se concentrent sur leur sobriété, bien que l’adolescent ait argumenté: «Ce n’est pas si longtemps.

Dans une interview confessionnelle, Pumpkin a admis qu’elle comprenait pourquoi Alana voulait rester en Floride plus longtemps avec June.