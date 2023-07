La fille de Mahesh Babu, Sitara Ghattamaneni, est l’enfant star la plus populaire de l’industrie du Sud, et à un très jeune âge, la petite fille était sur Times Square pour son approbation d’une marque de bijoux populaire et prestigieuse, et elle a fait don de l’argent à une ONG de ce elle a reçu comme frais d’approbation. Sitara est la première enfant célèbre à être à Times Square, et récemment, la jeune fille a été interrogée sur la réaction de Mahesh Babu à sa plus grande réussite, à laquelle Sitara a révélé à quel point son père était ravi, excité et émotif. L’épouse de Mahesh Babu et ancienne actrice de Bollywood, Namarata, était également présente avec sa fille a révélé que l’acteur avait les larmes aux yeux.