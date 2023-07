La fille de Mahesh Babu, Sitara, fait don de ses revenus d’un film publicitaire à une association caritative

Sitara Ghattamanenifille de la superstar Telugu Mahesh Babou et Namrata, a déclaré qu’elle avait donné son premier salaire d’une publicité à une association caritative. Parallèlement à l’avant-première d’un court métrage intitulé « Princess » pour une marque de bijoux dans laquelle elle avait joué, Sitara a également lancé le lookbook d’une collection qui porte son nom dans un hôtel cinq étoiles à Hyderabad, avec sa mère Namrata Ghattamaneni.

La fille de Mahesh Babu, Sitara Ghattamaneni, est intéressée à jouer

Sitara a également interagi avec les médias à cette occasion. Sitara Ghattamaneni a déclaré qu’elle aimait voir des films et qu’elle était très intéressée à y jouer, et qu’elle avait acquis sa confiance auprès de sa mère. Elle a déclaré que son père était très heureux de voir la collection de bijoux signature lancée à Times Square, à New York, et qu’il était ému lorsqu’il a vu la vidéo publicitaire.

Découvrez quelques-unes des photos du tournage publicitaire de Sitara ici :

« Nous avons tous les deux été très encourageants pour nos deux enfants. Nous ne les poussons jamais et nous voulons qu’ils fassent ce qu’ils ne veulent pas. Je pense que c’est très naturel pour quelqu’un comme Sitara de vouloir faire ça parce que ça la rend heureuse, et elle aime ça. Je pense qu’elle est heureuse de le faire. Nos enfants doivent être heureux dans tout ce qu’ils font », a déclaré Namrata lors du lancement à Hyderabad.

Namrata Shirodkar parle des aspirations de son fils Gautham dans l’industrie cinématographique

Namrata, quant à lui, a ajouté que leur fils Gautham pourrait entrer dans des films, mais est actuellement engagé dans ses études supérieures. Namrata Shirodkar a partagé qu’il faudrait peut-être environ sept ans de plus à Gautham pour entrer dans les films. Gautham n’a que 16 ans et étudie à l’étranger.

Namrata Shirodkar a beaucoup soutenu les rêves et les aspirations de Sitara. Elle a écrit une note sincère lorsque l’annonce de Sitara a été affichée à Times Square New York. La mère se vantait et se sentait ravie et fière de la réussite de sa fille à un si jeune âge. Namrata a écrit que les mots ne peuvent exprimer son bonheur de voir le rêve de sa fille se réaliser.

Sitara a exprimé Elsa dans la version doublée en télougou de Frozen 2. Elle a également fait une apparition spéciale dans le film de son père Sarkaru Vaari Paata. Elle a figuré dans la vidéo de Penny Song. Elle a également fait une apparition dans une émission de télé-réalité de danse avec son père. Pendant ce temps, Mahesh Babu sera ensuite vu à Guntur Kaaram.

(Avec les contributions de l’IANS).